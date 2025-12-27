Il sistema scolastico nazionale si arricchisce di un nuovo pilastro a sostegno delle famiglie. Grazie a un emendamento alla Legge di Bilancio 2026, il Senato ha dato il via libera al cosiddetto “Buono Scuola”: un voucher economico destinato a chi sceglie l’istruzione paritaria per i propri figli. La misura non è solo un supporto finanziario, ma un’affermazione del principio costituzionale della libertà di scelta educativa, estesa ora anche ai nuclei con minori possibilità economiche.

Il perimetro della misura: requisiti e beneficiari

Il bonus è stato pensato per una platea specifica, con l’obiettivo di intervenire laddove i costi della retta incidono maggiormente sul bilancio familiare.

Limite ISEE: Il beneficio è riservato esclusivamente ai nuclei familiari con un ISEE non superiore ai 30.000 euro .

Il beneficio è riservato esclusivamente ai nuclei familiari con un . Gradi di istruzione ammessi: Il voucher non copre l’intero percorso scolastico, ma si concentra sulla fascia intermedia: Scuole medie (secondaria di primo grado); Primo biennio delle superiori (secondaria di secondo grado).

Il voucher non copre l’intero percorso scolastico, ma si concentra sulla fascia intermedia: Esclusioni: Al momento, restano fuori dal contributo le scuole primarie (elementari) e il triennio finale delle scuole superiori.

Quanto spetta alle famiglie: il calcolo del voucher

Il tetto massimo del contributo è fissato a 1.500 euro per ogni studente, ma la cifra non sarà forfettaria. Il Ministero ha optato per un criterio di equità verticale: l’importo sarà calcolato in base a scaglioni inversamente proporzionali al reddito. In parole povere, minore è l’ISEE del nucleo, maggiore sarà l’aiuto erogato, fino a esaurimento del fondo complessivo stanziato di 20 milioni di euro.

Un dettaglio tecnico fondamentale riguarda il coordinamento territoriale: il calcolo del bonus statale terrà conto di eventuali sussidi o borse di studio già erogati dalle singole Regioni, al fine di ottimizzare la distribuzione delle risorse.

Il valore legale e i numeri del settore

È bene ricordare che, ai sensi della Legge 62/2000, le scuole paritarie sono a tutti gli effetti parte integrante del sistema nazionale di istruzione. I titoli di studio rilasciati hanno lo stesso valore legale di quelli statali. Ad oggi, questo comparto rappresenta una realtà solida: circa 12.000 istituti che accolgono oltre 790.000 studenti, coprendo quasi il 10% della popolazione scolastica italiana.

Prossimi passi: l’attesa del Decreto Operativo

Sebbene la norma sia inserita in Manovra, per l’invio delle domande bisognerà attendere un decreto attuativo congiunto tra il Ministero dell’Istruzione e del Merito (MIM) e il Ministero dell’Economia (MEF). Questo atto dovrà definire: