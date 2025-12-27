Ragusa – “In segno di lutto per la scomparsa di un nostro giovanissimo concittadino, da oggi fino a lunedì 29 gli eventi pubblici musicali e/o danzanti sono annullati. Restano confermate le iniziative che richiamano le tradizioni natalizie”. Lo annuncia il sindaco di Ragusa, Peppe Cassì, dopo la morte per un incidente stradale del 19enne Flavio Dimartino.

il primo cittadino ha annunciato che, a partire da oggi e fino a lunedì 29 dicembre, tutti gli eventi pubblici a carattere musicale o danzante sono ufficialmente annullati. Una scelta doverosa per onorare la memoria di un giovane descritto da tutti come una mente brillante e una promessa del nostro territorio.

«Una notizia drammatica cade proprio in queste giornate di festa – ha dichiarato il sindaco Cassì –. Flavio, un giovane che tutti definiscono brillante, ci lascia a causa di un terribile incidente. Alla sua famiglia e ai suoi cari va l’abbraccio sincero di ogni cittadino ragusano».