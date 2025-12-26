Ragusa – Prosegue il programma di eventi natalizi promosso dalla Pro Loco Mazzarelli a Marina di Ragusa. I prossimi due appuntamenti mettono al centro la piazza come luogo di incontro e partecipazione: la Tombola Vivente e il Christmas Movie.

Venerdì 26 dicembre, dalle 19:00 alle 21:30 in piazza Duca degli Abruzzi, torna la Tombola Vivente, una tradizione che diventa esperienza collettiva: si entra nel gioco, ci si muove in piazza e si può essere il numero estratto, trasformando il Natale in un momento di condivisione e divertimento per tutte le età.

Sabato 27 dicembre alle ore 17, sempre in piazza Duca degli Abruzzi, spazio al Christmas Movie con la proiezione di “Mamma, ho perso l’aereo” in occasione del 35° anniversario del celebre film natalizio, un appuntamento pensato per famiglie e bambini per vivere insieme l’atmosfera delle feste.

“Questi due eventi rappresentano perfettamente lo spirito del nostro Natale perché riportano la piazza al centro della vita comunitaria, unendo tradizione, gioco e momenti da condividere insieme. È questo il senso del nostro messaggio: stare insieme è un dono“, dichiara Tonino Gulino, presidente della Pro Loco Mazzarelli.