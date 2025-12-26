Ragusa – Il Comune di Ragusa, ha indetto una procedura di gara aperta per l’affidamento dei lavori del 1° stralcio relativi alla copertura provvisoria e alla messa in sicurezza della vasca V1 della discarica di Cava dei Modicani. La procedura è gestita interamente in modalità telematica mediante la Piattaforma di e-procurement “TuttoGare”.
Le imprese interessate dovranno far pervenire le proprie offerte entro e non oltre le ore 9:00 del giorno 8 gennaio 2026.
“Si tratta di un primo step di interventi – dichiara l’assessore all’Ambiente, Gianni Giuffrida – che include il livellamento della vasca, l’applocazione di un telo di copertura, la realizzazione di un sistema di scolo tramite canali di gronda per la raccolta delle acque piovane, così come previsto dalla norma”.
Lascia un commento