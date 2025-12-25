Maltempo oggi in Sicilia. Sarà un Natale all’insegna dell’instabilità atmosferica quello che attende l’Isola. Secondo gli ultimi aggiornamenti di Marco Gelfo (Il Mio Meteo Sicilia), la giornata odierna sarà caratterizzata da un quadro meteorologico piuttosto incerto su gran parte della regione.
Il risveglio festivo vedrà i primi fenomeni interessare i settori meridionali, dove sono attese precipitazioni già nel corso della mattinata. Per il resto del territorio siciliano, la prima parte del giorno sarà segnata da una spiccata variabilità.
Nel corso del pomeriggio, tuttavia, la situazione tenderà a peggiorare diffusamente: si prevede infatti lo sviluppo di piogge irregolari e sparse che potrebbero colpire diverse aree dell’isola, alternandosi a brevi schiarite.
Sul fronte termico non si prevedono scossoni: le temperature resteranno stazionarie, mantenendosi su valori in linea con la media del periodo.
L’attenzione si sposta invece sulla ventilazione e sullo stato del mare:
- Venti: Soffieranno correnti moderate dai quadranti meridionali, con raffiche che potrebbero subire rinforzi locali.
- Mari: I bacini siciliani si presenteranno generalmente mossi o molto mossi. Condizioni più critiche sono attese nello Stretto di Sicilia, che risulterà localmente agitato, richiedendo prudenza per la navigazione.
