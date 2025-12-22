Giarratana – Un altro fine settimana da incorniciare per l’Asd Giarratana Volley. Vincono a punteggio pieno e conquistano tre punti per le rispettive classifiche sia la compagine femminile impegnata nel campionato di Serie D, sia quella maschile che, invece, milita in Serie C. E proprio la gara del team di coach Gianluca Giacchi (indisposto per l’occasione e che quindi non ha potuto guidare la propria squadra dal campo), in casa con Il Gabbiano Pozzallo, è stata segnata da momenti indimenticabili.

All’inizio, infatti, grazie a una spettacolare coreografia preparata dal gruppo ultras, sono stati ricordati i quattro ragazzi che hanno tragicamente perso la vita a causa di un incidente stradale 17 anni fa. Il tributo a Leandro, Peppe, Gabry e Fabio è stato fatto da un pubblico emozionato, alla presenza dei parenti e del parroco, il sacerdote Franco Ottone, che ha dato lettura di un messaggio rivolto alla comunità. La partita, poi, è entrata nel vivo e per i primi due set i padroni di casa hanno avuto vita facile (25-15, 25-14). Nel terzo, Giarratana ha un po’ perso l’orientamento (25-27), ritrovato poi nel quarto vinto a mani basse (25-13). In classifica, rossoblù al secondo posto a 21 punti in coabitazione con Giarre, distanziati di due lunghezze dalla capolista Gela che, dopo la pausa natalizia, verrà a marcare visita proprio alla palestra comunale.

A Palagonia, match equilibrato nella fase centrale per la formazione femminile dell’Asd Giarratana Volley che vince 3-0 sul parquet di Palagonia con la Ro.Va. Volley. Le ragazze di coach Saro Corallo iniziano alla grande (15-25), salvo poi essere costrette a una brusca frenata a causa del ritorno di fiamma delle locali. E, comunque, le giarratanesi riescono a contenere le folate offensive e a portare a casa sia il secondo che il terzo set (22-25, 23-25) e, quindi, a ottenere un meritato successo. Soddisfatto il presidente Salvatore Pagano. “Sì, un fine settimana da incorniciare e molto significativo per il momento celebrativo di sabato scorso alla palestra comunale. Ritengo – aggiunge – che si stiano gettando le basi per fare bene in vista delle fasi calde del campionato. Insomma, ci sono tutte le condizioni per ottenere il massimo”.