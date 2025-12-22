Modica – Una Volley Modica Next Gen largamente rimaneggiata, si è arresa con l’onore delle armi al più quotato Team Volley Messina bravo a sfruttare l’occasione per fare bottino pieno in casa dei giovani biancoazzurri. La sfida al sestetto peloritano, in programma al “Geodetico” di via Fabrizio, invece, si è disputato al “PalaRizza”, poiché gli arbitri designati hanno constatato che nella struttura tensostatica non ci fossero le condizioni per giocare in sicurezza la partita.

Raccolti armi e bagagli, dunque, le due squadre si sono spostate sul taraflex della struttura di contrada Mauto, dove hanno dato vita a una gara abbastanza piacevole e combattuta.

Priva di tre pedine fondamentali nello scacchiere biancoazzurro, i giovani allenati da coach Ciccio Italia hanno dimostrato di essere all’altezza della situazione, peccando purtroppo di esperienza.

Il sestetto messinese, infatti, è stato più costante e con i nervi saldi nelle fasi cruciali delle tre frazioni di gioco riuscendo a portare a casa il successo pieno.

I giovani modicani, tuttavia, escono a testa alta dal confronto e guardano al futuro con maggiore fiducia.

“Sebbene con tre assenze importanti, degnamente sostituiti da chi è stato chiamato a farlo – dichiara il dirigente della formazione di serie C, Giorgio Scavino – i ragazzi hanno venduto cara la pelle e onorato la maglia. La partita è stata decisa dalla maggiore esperienza dei nostri avversari bravi a sfruttare i nostri momenti di blackout. Per noi – conclude Giorgio Scavino – i programmi e gli obiettivi stagionali restano comunque immutati, e – conclude – grazie ai risultati arrivati dagli altri campi in cui erano impegnate le formazioni che come noi lotteranno per preservare la categoria la nostra classifica resta invariata e ci fa navigare in acque tranquille, ma questo non ci deve fare abbassare la guardia, perchè l’obiettivo salvezza è ancora tutto da conquistare”.

Il campionato di serie C, ora va in vacanza per le festività di fine anno e tornerà nel 2026. Per la Volley Modica Next Gen il primo impegno sarà in trasferta sul campo del Volley Paternò diretta rivale per la permanenza nella massima serie regionale.

Volley Modica Next Gen 0

Team Volley Messina 3