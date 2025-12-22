Scicli – Un incidente stradale si è verificato oggi pomeriggio a Cava d’Aliga, frazione balneare di Scicli. Secondo le prime informazioni a scontrarsi per cause ancora in corso di accertamento sono state due auto. L’incidente è avvenuto nei pressi del passaggio a livello di Case Lunghe.

Le due auto dopo l’impatto sono finite entrambe contro i muri di recinzione presenti lungo la strada. Sul luogo dell’incidente è intervenuta l’ambulanza del 118 che ha trasportato una persona ferita al pronto soccorso dell’Ospedale Maggiore “Nino Baglieri” di Modica.

Sul posto è intervenuta la Polizia Municipale di Scicli, che ha effettuato i rilievi e provveduto alla gestione della viabilità. In corso la ricostruzione esatta della dinamica dell’incidente.