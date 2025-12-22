Modica – Un buon successo, nonostante il maltempo che ha contrassegnato gli ultimi giorni, la manifestazione “Giocattoli in Movimento 2025”, che si è svolta a Modica, in viale Medaglie d’Oro, nei pressi del Parco Giochi. Il gruppo territoriale cittadino ha incontrato diverse decine di famiglie e regalato giocattoli a diversi bambini che ne hanno portati altrettanti per il classico scambio.

“Anche quest’anno non abbiamo voluto mancare di organizzare questo momento – dice il rappresentante cittadino, Saro Tribastone -. Crediamo fortemente in questa manifestazione di solidarietà e sostenibilità che il Movimento organizza da diversi anni, condividendo la filosofia del riuso e dell’economia circolare. E dobbiamo dire che nonostante le condizioni meteo non particolarmente favorevoli, in tanti si sono avvicinati e hanno apprezzato l’iniziativa”.