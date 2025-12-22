Il maltempo stringe la presa sulla Sicilia in vista del Natale. Secondo le ultime proiezioni di Marco Gelfo de Il Mio Meteo Sicilia (vedi foto), una profonda saccatura di origine atlantica raggiungerà l’Isola nella giornata di domani, martedì 23 dicembre, portando un brusco peggioramento delle condizioni atmosferiche su tutta la regione.
Il dettaglio delle precipitazioni
La giornata sarà caratterizzata da una spiccata instabilità che colpirà il territorio con tempistiche e intensità differenti:
- Mattina e Pomeriggio: piogge e temporali interesseranno gran parte dell’Isola. I fenomeni saranno più intensi e insistenti sui settori meridionali e occidentali. A partire dal pomeriggio è attesa un’ulteriore intensificazione dei rovesci.
- Sera: si prevede un parziale miglioramento sul resto della regione, ma le piogge continueranno a insistere sulle zone occidentali.
- Neve: l’abbassamento delle temperature riporterà la neve sulle vette più alte della Sicilia, come Etna e Madonie, a quote di alta montagna, mediamente oltre i 1600 metri.
Temperature in picchiata e venti di burrasca
Il passaggio della perturbazione sarà accompagnato da un deciso cambio della ventilazione e del profilo termico:
- Temperature: atteso un netto calo termico, che si avvertirà in modo più marcato durante le ore serali.
- Venti: soffieranno forti dai quadranti sud-occidentali, il Libeccio. Massima attenzione sul Tirreno, dove sono previste raffiche di burrasca.
- Mari: i bacini risulteranno da molto mossi a localmente agitati, in particolare il settore del Tirreno occidentale, con possibili disagi per i trasporti marittimi.
