Palermo – Un giovane di 18 anni, Giuseppe Filippone, è morto la notte scorsa in un incidente stradale: la sua auto si è schiantata contro un albero in viale Diana, all’interno del parco della Favorita, a Palermo. Sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno estratto il corpo del diciottenne dalle lamiere.

I sanitari del 118 hanno tentato le prime manovre di rianimazione. Il giovane è stato trasportato d’urgenza al pronto soccorso dell’ospedale Villa Sofia. Nonostante il tempestivo intervento dei medici il ragazzo è morto.