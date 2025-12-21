Scicli – Nella suggestiva cornice della Chiesa di Santa Teresa, nel cuore di Scicli, Confeserfidi ha consegnato i Future Awards 2025, i riconoscimenti dedicati alle imprese italiane che hanno saputo coniugare crescita economica, innovazione e sostenibilità ambientale e sociale. «Dove se non qui, dove siamo nati? Scicli è il luogo che abbiamo scelto per premiare l’Italia che innova e che rappresenta un ponte verso le trasformazioni che il futuro richiederà». Con queste parole l’Amministratore Delegato di Confeserfidi, Dott. Bartolo Mililli, ha aperto la cerimonia di premiazione che si è svolta venerdì 19 dicembre. Confeserfidi, confidi nazionale vigilato da Banca d’Italia e tra i principali operatori del Paese nel favorire l’accesso al credito per PMI e professionisti, con oltre 14.000 imprese socie, ha premiato ventiquattro eccellenze del mondo imprenditoriale italiano che si sono distinte per innovazione, responsabilità sociale, sostenibilità e capacità di affrontare le nuove sfide dello sviluppo economico.

I Confeserfidi Future Awards 2025 rappresentano una fotografia autentica di un’imprenditoria italiana dinamica, capace di interpretare e incarnare i valori delle politiche ESG. Principi che Confeserfidi applica e promuove anche internamente, come attestato dalle valutazioni di agenzie di rating nazionali e internazionali che certificano la sostenibilità delle proprie politiche aziendali. La mattinata è stata anche un’importante occasione di ascolto e confronto: storie di visione, resilienza e capacità competitiva in mercati in continua trasformazione, dove crescono le imprese in grado di leggere e anticipare il cambiamento.

Ogni impresa premiata ha portato la propria storia, raccontata dai suoi rappresentanti – accompagnati dai Consulenti Confeserfidi che ne seguono lo sviluppo – con un filo conduttore comune: la capacità di saper innovare.

Emozione e orgoglio hanno accompagnato la consegna delle targhe, che hanno voluto riconoscere l’impegno e la qualità del lavoro di imprese protagoniste del panorama produttivo nazionale: Caffè Moak per l’innovazione di prodotto; Plasticontenitor e G Power per l’approccio alla sostenibilità; Società Italiana Autostrade e Gallerie per la capacità di creare nuova occupazione, indice di benessere aziendale. «Sono ventiquattro storie anche diverse fra loro, ma unite da una visione comune di imprenditoria che evolve», ha spiegato il dott. Mililli. «Sono state premiate imprese che rappresentato un’Italia imprenditoriale dinamica, che investe in competenze, rafforza le proprie filiere ed è radicata nel presente, ma guarda al futuro con responsabilità, tecnologia e sostenibilità».

Confeserfidi ha voluto dare spazio anche all’innovazione nei servizi, premiando realtà come Faster Disinfestazioni, e all’efficienza di filiera, rappresentata dal Consorzio Agricolo Coccovè- Azienda Agricola Ovodiana e da Bio Gold. L’occasione è stata, inoltre, quella giusta per valorizzare imprese divenute punti di riferimento territoriale, come Cantina Marilina, pioniera della produzione vinicola biologica, e Naturalmente Pane, esempi di valorizzazione del territorio e delle tradizioni attraverso modelli produttivi sostenibili. L’Azienda Serricola Vella Giuseppa è stata premiata per l’introduzione di modelli produttivi sostenibili e coerenti con i principi ESG, mentre a Nicolò Scirè è andato il premio giovane imprenditore.

L’impatto sociale non poteva che occupare un ruolo centrale nei Confeserfidi Future Awards 2025. In questo ambito sono state premiate ISTEMI, Neptune e MS Hibiscus Group. A Instant B&B, è stato assegnato il premio Start-up 2025 per le sue soluzioni digitali.

Energia e sostenibilità hanno caratterizzato anche i riconoscimenti assegnati a GoEnergy, Energetic Efficiency, mentre Latitudo 40, si è distinta con il premio innovazione sostenibile, per aver creato un ponte tra tecnologia avanzata e tutela del territorio.

«Da oltre 27 anni mettiamo le imprese al centro della nostra missione – ha aggiunto il dott. Dario Sirugo, Responsabile Dipartimento Commerciale & Marketing – e riconoscere il valore di queste ventiquattro realtà non è solo una celebrazione, ma la conferma che il Paese continua a esprimere eccellenze capaci di affrontare il presente e il futuro con visione e concretezza». A motivazione dei riconoscimenti assegnati a C.M.P., Filolab ed EDA Industries vi è l’innovazione di prodotto, mentre Sileo Productions e Human Film International si sono distinte per la gestione responsabile dei processi economici. Al Cantiere Navale di Augusta è, stato invece assegnato il premio “Innovazione sostenibile”.

«Abbiamo ascoltato testimonianze diverse ma accomunate da energia, creatività e capacità di rinnovarsi – ha concluso il Dott. Sirugo – Continueremo ad affiancare l’Italia dell’impresa vitale, innovativa e orientata a una crescita possibile, perché crediamo da sempre in un ruolo evoluto e strategico a supporto delle PMI». L’edizione 2025 dei Future Awards ha così confermato il ruolo di Confeserfidi come interlocutore qualificato e attento alle trasformazioni del tessuto produttivo nazionale, capace di accompagnare le imprese non solo nell’accesso al credito, ma anche in percorsi di crescita consapevole, misurabile e orientata al lungo periodo. Un impegno che si traduce in strumenti finanziari evoluti, consulenza specializzata e una costante attenzione ai temi dell’innovazione, della transizione ecologica e dell’impatto sociale.