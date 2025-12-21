Modica – Anche quest’anno, il Teatro Garibaldi di Modica diventa casa del Natale più autentico, quello che unisce emozione e spiritualità attraverso il linguaggio universale dell’arte e della musica. Il 25 dicembre alle ore 19.30 ritorna l’atteso appuntamento con le note e le voci che si alzano come preghiere: il Gospel internazionale. Ad esibirsi il travolgente Pastor Ron con il suo USA Gospel Show, accompagnato da sei straordinari artisti tra cantanti e band, voci intense e vellutate in pieno stile black, per uno spettacolo di altissimo livello. Il pubblico vivrà un’esperienza potente e coinvolgente che attraversa le radici dello spiritual e le sonorità contemporanee, fino a una sezione speciale dedicata al Natale. La formazione ha fatto il suo debutto in Italia nel 2010 riscuotendo un clamoroso successo di pubblico e critica. Lo spettacolo vede come protagonista l’esilarante Pastor Ronald Hubbard, personaggio dalla personalità strabordante e spumeggiante, che con elementi di comicità e ironia trascinerà letteralmente gli spettatori in un vortice di sano divertimento.

Il Natale in musica nel teatro della contea prosegue con una ricca programmazione per grandi e piccoli. Sabato 27 dicembre alle ore 19.30 il palcoscenico ospiterà il “Concerto di Natale 2025: 10 anni di emozioni” della Banda Musicale Città di Modica “Belluardo-Risadelli”, diretta dal maestro Corrado Civello, con le voci del soprano lirico Mariagiorgia Gaccamo e del soprano leggero Giannella Cicero, e con Sergio Civello all’organo e al pianoforte. Un viaggio straordinario attraverso un decennio di musica e tradizione (appuntamento a ingresso gratuito fino ad esaurimento posti, previa prenotazione al botteghino del teatro). Il 28 dicembre alle ore 18.30, tra la magia del Natale e l’attesa del nuovo anno, andrà in scena “That’s Christmas”, concerto-spettacolo de Gli Armonici – Accademia del Musical, un racconto corale fatto di musica, canto e danza, con la direzione artistica di Elvira Mazza e la regia di Pietro Pignatelli. Coro a cura di Alessia Pallavicino, coreografie danza di Zaira Cuvato, coreografie tip-tap di Marco Muzzicato, aiuto regia Natasha Cicero Santelena, al pianoforte Gianluca Abbate e alla chitarra Daniele Catrame.

Il nuovo anno si aprirà nel segno dell’eleganza con il “Concerto di Capodanno”, giovedì 1 gennaio 2026 alle ore 18.00, affidato all’Orchestra Filarmonica e al Coro in residence del Teatro, diretti dal maestro Mirko Caruso, con il tenore Alberto Profeta e il soprano Chiara Notarnicola: un brindisi in musica carico di luce e speranza. Sabato 3 gennaio alle ore 20.30 arriva il “Concerto dell’Epifania – edizione anticipata”, con la Civica Filarmonica di Modica diretta dal maestro Sergio Battaglia, un programma che spazia dalla musica sinfonica ai grandi classici del pop-rock internazionale, arricchito dalla Special Performance della Junior Band, e con la partecipazione del Coro Cantanti di Artemisia. A condurre la serata Flavia Frascino.

Gran finale il 6 gennaio alle ore 17.30 con “Frozen – La regina delle nevi”, il musical della Compagnia Nazionale del Musical, con la regia di Salvo Costantino, ispirato al classico di H.C. Andersen, che porterà sul palco Elsa, Anna, Olaf e tanti altri personaggi, regalando a bambini e famiglie un pomeriggio di pura magia. Sul palco: Valentina Spina, Samantha Pennisi, Antonio Marino, Bruno Gatt, Mario Pennisi, Seby Pennisi, Federica Mauceri, Ilenia Giuffrida, Federica Nicosia, Sofia Sciacca e Roberta Laudani.

Intanto oggi pomeriggio, 21 dicembre alle ore 18.30, I Lautari, Mario Incudine e Antonio Vasta porteranno in teatro il Natale siciliano più autentico con “La cantata dei pastori – E scinniu la notti. Nuvene di Sicilia”, lungo il cammino di Maria e Giuseppe, dall’annunciazione fino alla natività. Il 23 dicembre, invece, con doppia replica alle 16.30 e alle 19.30, lo Studio Danza Khoreios di Caterina Abela presenterà un magico “Spettacolo di Natale”, un appuntamento dedicato alla grazia e all’eleganza della danza, con coreografie e musiche incantevoli.

«Il Teatro Garibaldi è il luogo in cui la città si ritrova, soprattutto nei giorni più carichi di significato – affermano la presidente della Fondazione, Maria Monisteri, e il sovrintendente, Tonino Cannata – Il concerto di musica gospel, così come il concerto di Capodanno e l’intera programmazione delle festività natalizie, sono appuntamenti molto attesi e amati dal nostro pubblico, che ancora una volta è invitato a vivere il teatro come un importante spazio di comunità».

La stagione 2025-2026 della Fondazione Teatro Garibaldi di Modica ha il sostegno della Regione Sicilia, del Comune di Modica, dell’Assemblea Regionale Siciliana, del Libero Consorzio Comunale di Ragusa e di Banca Agricola Popolare di Sicilia. Sponsor sono Conad, Gruppo Minardo, Gruppo Zaccaria, Modicanello – Gruppo Iabichella, Impresa di costruzioni Leone Antonino e Figli, Coldwell Banker – Maxi Real Estate. Media partner Video Regione. I biglietti degli spettacoli sono disponibili presso il botteghino del teatro e online su https://www.ciaotickets.com/organizzatore/teatrogaribaldi-modica. Per informazioni è possibile consultare le pagine social della Fondazione Teatro Garibaldi di Modica, il sito internet www.fondazioneteatrogaribaldi.it o telefonare al 0932/946991.