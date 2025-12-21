La Legge di Bilancio entra nella sua fase decisiva. Con l’obiettivo di ottenere il via libera dal Senato tra il 23 e il 24 dicembre, il Governo si riunisce in un vertice a Palazzo Chigi per definire l’assetto definitivo. Sotto la lente della premier Meloni e del ministro Giorgetti, il testo ha subito profonde trasformazioni nelle ultime ore, tra norme stralciate e nuovi inserimenti.

Ecco i punti chiave del nuovo pacchetto di misure:

Scuola: arriva il Bonus per le Paritarie

Una delle novità più rilevanti riguarda il sostegno alla libertà di scelta educativa. È stato approvato un contributo economico fino a 1.500 euro per le famiglie che iscrivono i figli agli istituti paritari.

Destinatari : nuclei familiari con un reddito ISEE non superiore a 30.000 euro.

: nuclei familiari con un reddito ISEE non superiore a 30.000 euro. Livelli scolastici: il bonus copre le rette per la scuola secondaria di primo grado, le medie, e per il primo biennio delle superiori.

Previdenza: salta la stretta su Pensioni e TFR

Il capitolo previdenziale esce sensibilmente ridimensionato rispetto alle bozze iniziali dopo il confronto interno alla maggioranza:

Finestre Mobili : annullato il meccanismo che avrebbe fatto slittare ulteriormente l’effettivo pensionamento dei lavoratori.

: annullato il meccanismo che avrebbe fatto slittare ulteriormente l’effettivo pensionamento dei lavoratori. TFR e Fondi Pensione : archiviata la proposta del silenzio-assenso per i neoassunti del settore privato. La scelta di destinare il trattamento di fine rapporto alla previdenza complementare resterà esplicita e non automatica.

: archiviata la proposta del silenzio-assenso per i neoassunti del settore privato. La scelta di destinare il trattamento di fine rapporto alla previdenza complementare resterà esplicita e non automatica. Riscatto Laurea : confermato l’assetto attuale, senza le penalizzazioni che ne avrebbero ridotto la convenienza economica.

: confermato l’assetto attuale, senza le penalizzazioni che ne avrebbero ridotto la convenienza economica. Comparto Sicurezza: per gli operatori in divisa, l’innalzamento dei requisiti anagrafici per la pensione è stato posticipato al 2028, con scatti graduali previsti fino al 2030.

Casa e risparmio: cedolare Secca e Oro

Sul fronte fiscale e patrimoniale, la Manovra ristabilisce alcuni equilibri: