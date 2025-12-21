Il maltempo non concede tregua alla Sicilia. La Protezione Civile Regionale ha diramato un nuovo bollettino di allerta meteo per la giornata di domani, lunedì 22 dicembre, confermando lo stato di allerta gialla per rischio idrogeologico su buona parte del territorio, in particolare sui settori orientali e ionici.
L’instabilità atmosferica continuerà a interessare l’Isola con precipitazioni diffuse, segno di una circolazione ciclonica che tarda ad allontanarsi dal Mediterraneo.
Le previsioni del bollettino ufficiale
Secondo il documento tecnico, il quadro meteorologico per le prossime ore si presenta così:
- Lunedì 22 dicembre: previste precipitazioni da isolate a sparse su tutta la regione. I fenomeni potranno assumere carattere di rovescio o temporale. I quantitativi cumulati saranno generalmente deboli, ma con punte di intensità moderata attese lungo la fascia ionica, nelle province di Messina, Catania e Siracusa.
- Oggi, domenica 21 dicembre: la giornata odierna prosegue sotto il segno della pioggia. Le precipitazioni resteranno sparse e di debole entità, con accumuli localmente più consistenti sui settori orientali dell’Isola.
Venti e Mari
Oltre alle piogge, l’attenzione resta alta per la ventilazione: sono previsti venti forti sud-orientali, specialmente sui settori occidentali. I mari risulteranno molto mossi, in particolare i bacini occidentali e lo Ionio, con possibili disagi per i collegamenti marittimi.
