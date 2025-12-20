Modica – Ultima trasferta dell’anno per l’Avimec Modica, che domenica pomeriggio alle 16 per l’ultima giornata del girone di andata del girone Blu del campionato di serie A3, sarà di scena al “PalaSiani” di Napoli ospite della Gaia Energy. I biancoazzurri di coach Enzo Distefano sono reduci dalla bella e convincente prestazione di domenica scorsa con Terni e hanno voglia di continuare a esprimersi come fatto nel turno precedente al “PalaRizza”, per provare a dare continuità anche ai risultati. Al “PalaSiani” non sarà sicuramente semplice, perchè Napoli, nonostante la classifica occupata, non è sicuramente squadra da ultimo posto in graduatoria.

“Conosciamo benissimo Napoli, il valore individuale dei suoi giocatori e le loro qualità e sappiamo quanto sia difficile giocare al “PalaSiani” – spiega coach Distefano – quello di Napoli è un palazzetto caldissimo, una sorta di fortino dove Napoli si esprime al meglio. Noi, da parte nostra ci portiamo la bella prestazione e la vittoria con Terni di domenica scorsa, che è stata frutto di settimane di duro lavoro e di riflessioni non solo tecniche sulle sconfitte subite, ma andremo a Napoli sicuramente con un piglio diverso, pensando in positivo e ancora più affamati. In passato al “PalaSiani” siamo usciti sempre sconfitti, anche se abbiamo quasi sempre fatto buone prestazioni – continua – e questo potrebbe essere un motivo in più per regalare a noi stessi, alla società e a tutto l’ambiente un bel Natale con qualche punto in più in classifica che in questo momento ci farebbero veramente bene. Dopo il match di Napoli il campionato si fermerà – conclude Enzo Distefano – quindi approfitto di questo momento per fare gli auguri di passione pallavolistica a una città come Modica che ama questo sport, che ama questa società e a una società che ama questa città e lavora ininterrottamente per portare avanti uno sport e una categoria in cui giochiamo da sette stagioni, quindi auguro a tutti un buon Natale e delle feste serene e ci vediamo al “PalaRizza” il 4 gennaio per la partita contro Campobasso”.

Tra gli atleti biancoazzurri che stanno ripagando la fiducia della società, c’è sicuramente Fabrizio Garofolo che, ogni volta che viene chiamato in causa, sta cercando di dare il suo valido contributo alla squadra.

“Sapevamo che domenica scorsa contro Terni dovevamo fare una prestazione importante – dichiara il centrale dell’Avimec – perchè venivamo da una sconfitta contro Gioia del Colle che ci aveva lasciato un po’ di amaro in bocca, questa prestazione c’è stata, abbiamo portato a casa i tre punti e ora per dare continuità al nostro cammino dobbiamo affrontare in trasferta un Napoli che ha una classifica che non rispecchia i suoi veri valori. Dobbiamo andare a Napoli consapevoli del fatto che possiamo giocarcela con tutti e farlo come sappiamo e solo così probabilmente possiamo riuscire a fare risultato anche al “PalaSiani”. Napoli -continua – è un campo difficile perchè molto caldo, in ogni punto i loro tifosi si fanno sentire, quindi oltre a alle qualità dei loro giocatori, dovremo essere bravi anche a stare concentrati e non farci intimorire dal calore dei tifosi partenopei. Quella contro la Gaia Energy Napoli è l’ultima partita del 2025 -conclude Fabrizio Garofolo – e il regalo che vorrei è sicuramente ottenere una vittoria da tre punti. Approfitto per fare gli auguri di un buon Natale e un felice anno nuovo ai nostri tifosi e vi aspettiamo in tanti al “PalaRizza” contro Campobasso”.