Ragusa – Nel cuore del centro storico di Ragusa, la magia del Natale si arricchisce di un appuntamento imperdibile per gli amanti del vintage e delle creazioni fatte a mano. L’associazione ASD Hereusium 2.0 ha organizzato dei “Mercatini delle Pulci e dell’Artigianato”, che animeranno via Roma durante il periodo natalizio.

Tre sono le date in calendario per concludere in bellezza l’anno:

giovedì 25 dicembre (Natale)

venerdì 26 dicembre (Santo Stefano)

mercoledì 31 dicembre (San Silvestro).

Gli espositori accoglieranno visitatori e turisti dalle ore 7:00 alle ore 15:00, offrendo una vasta selezione di oggetti da collezionismo, antiquariato, curiosità del passato e manufatti artigianali unici. Sarà l’occasione perfetta per una passeggiata suggestiva tra le luci natalizie, alla ricerca di un regalo originale o di un pezzo raro per arricchire la propria casa.

L’iniziativa punta a valorizzare il cuore di Ragusa Superiore, trasformando via Roma in un salotto a cielo aperto dove la tradizione dell’usato si fonde con la creatività degli artigiani locali.