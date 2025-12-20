Ragusa – Dopo il turno di riposo, la SuperConveniente Virtus Ragusa è pronta a tornare sul parquet. Domenica alle ore 18, al PalaPadua, i ragazzi di coach Massimo Di Gregorio ospiteranno l’Ondatel Matera nel match valido per la 13ª giornata del campionato di Serie B Interregionale. Ragusa si presenta all’appuntamento forte del primato in classifica, costruito grazie a un ruolino di marcia di 9 vittorie e 2 sconfitte, che certifica la solidità e la continuità del percorso intrapreso finora. L’ultimo weekend di sosta è servito per ricaricare le pile e preparare con attenzione una sfida tutt’altro che semplice.

Di fronte ci sarà una Matera in ottime condizioni di salute, reduce da quattro vittorie nelle ultime cinque gare e con un bilancio complessivo di 8 successi e 4 k.o. La formazione lucana occupa il secondo posto nel girone F assieme a Monopoli e Brindisi. L’unico passo falso recente è arrivato sul campo di Milazzo. La Ondatel di coach Miriello è una squadra di talento, capace di accendersi soprattutto grazie ai suoi terminali offensivi.

Su tutti spicca Simone Roberto, miglior realizzatore con 24 punti di media in 12 gare, affiancato da Jamal Smith (16,7 punti e 7,3 rimbalzi a partita), protagonista nella scorsa stagione a Pavia. Attenzione anche all’ex di turno Matteo Zanetti, visto con la maglia della Virtus Ragusa nella stagione 2022/23 e oggi tra i punti di riferimento di Matera con 15,8 punti a sera. Un roster che nelle ultime settimane ha ulteriormente alzato il livello grazie all’innesto di Uchenna Ani, arrivato dalla Viola.

“E’ bello poter giocare di fronte al nostro pubblico pochi giorni prima di Natale – dice coach Di Gregorio – Ci aspettiamo una bella spinta, ma dovremo essere bravi a guadagnarcela fin dalla palla a due, mostrando intensità e applicazione difensiva. Matera è una squadra di indubbio talento, sarà un banco di prova notevole. Partite come questa ti motivano a prescindere: il nostro obiettivo è continuare a sistemare le piccole cose, avere continuità, dimostrare che ci meritiamo il primo posto”.