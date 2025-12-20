Ragusa – “Premesso che non è pervenuta ai nostri uffici nessuna richiesta di sopralluogo al rifugio sanitario da parte del M5S, quindi non so a che titolo la signora Hassen parli, mi limito a sottolineare un solo aspetto. Al suo comunicato Hassen allega la foto di un cane, Balto, “dimenticando” di specificare che quella foto risale a un anno fa. Ritengo sia giusto da parte mia mostrare a questo punto come sta oggi Balto. Credo che ogni altra risposta sia superflua.

Come sanno bene tutti i cittadini, compreso il M5S, la mia attività è pubblica e rendicontata in una relazione annuale che viene presentata al Consiglio Comunale”.