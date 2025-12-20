Il panorama delle agevolazioni fiscali si appresta a cambiare volto con la Legge di Bilancio 2026. Mentre il Parlamento lavora alla stesura definitiva, emerge un quadro chiaro fatto di pilastri confermati, nuove misure automatiche e alcuni tagli netti. Ecco la mappa completa per orientarsi tra i bonus del prossimo anno.
Casa: arriva il Bonus TARI, ridisegnati gli sconti edilizi
La grande novità del 2026 è il Bonus TARI, uno sconto del 25 percento sulla tassa rifiuti dedicato alle famiglie in difficoltà economica.
- Requisiti: indice ISEE non superiore a 9.530 euro.
- La svolta: Non servirà presentare domanda. Il sistema sarà automatico: i Comuni individueranno i beneficiari incrociando i dati INPS, proprio come già avviene per i bonus sociali luce e gas.
Sul fronte dei lavori in casa, prosegue il sistema a doppia velocità per Ristrutturazioni ed Ecobonus:
- Abitazione principale: la detrazione resta al 50 percento.
- Seconde case e altri immobili: l’aliquota scende al 36 percento.
Chi vince e chi perde: l’elenco dei tagli
Non tutte le misure sopravviveranno al nuovo anno. Ecco cosa scompare o viene limitato:
- Bonus Barriere Architettoniche: l’agevolazione termina definitivamente.
- Superbonus: resta attivo esclusivamente per la ricostruzione post sismica nei comuni colpiti dal terremoto in Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo.
- Bonus Bollette Extra: non sarà riproposto lo sconto di 200 euro per redditi fino a 25.000 euro.
- Bonus Sport: cessa il contributo da 300 euro per le attività sportive dei figli tra i 6 e i 14 anni.
- Bonus Elettrodomestici: la proroga del voucher è incerta a causa della mancanza di fondi.
Famiglia: più aiuti alle mamme e ISEE più leggero
Il pacchetto famiglia resta il cuore della manovra, con un rafforzamento dei congedi e degli assegni:
- Bonus Mamme Lavoratrici: il contributo mensile dovrebbe salire da 40 a 60 euro per chi ha almeno due figli fino a 10 anni o tre figli fino a 18 anni.
- Congedi Parentali: confermato il terzo mese indennizzato all’80 percento rispetto al precedente 30 percento, con estensione del diritto fino ai 14 anni del figlio.
- Carta Dedicata a te: confermata per il biennio 2026 2027 per i nuclei con redditi bassi.
- Nuovo Calcolo ISEE: la franchigia sulla prima casa sale a 91.500 euro, con un aumento di 2.500 euro per ogni figlio dopo il primo. Questa modifica permetterà a più famiglie di accedere a prestazioni come il Bonus Nido, l’Assegno Unico e l’ADI.
Riepilogo rapido
|Stato
|Misura
|Novità
|Bonus TARI (sconto 25% automatico)
|Confermato
|Bonus Ristrutturazione (50% prima casa), Assegno Unico, Carta Dedicata a Te
|Potenziato
|Bonus Mamme (fino a 60€), Congedo Parentale all’80%
|Cancellato
|Bonus Sport, Barriere Architettoniche, Bonus Bollette Extra
