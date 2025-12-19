Ragusa – Profumi di pane appena sfornato, sapori antichi custoditi dalle comunità Slow Food, formaggi simbolo del territorio e produzioni che raccontano storie di biodiversità e tradizione. È iniziato oggi il Mercatino delle Eccellenze presso l’Interspar Le Dune di Ragusa, un appuntamento che mette al centro il meglio dell’enogastronomia locale. Tra le presenze più significative spiccano i prodotti DOP, IGP e i Presìdi Slow Food, autentici ambasciatori dell’identità iblea. A raccontare il valore del cibo come cultura e comunità sono le Comunità Slow Food, come quella del pane di casa di Modica, simbolo di saperi tramandati nel tempo, o la celebre cipolla di Giarratana, eccellenza riconosciuta ben oltre i confini provinciali.

Non mancano i salumi di suino nero siciliano, espressione di una razza autoctona e di una lavorazione artigianale attenta, così come il miele, la birra artigianale e tante altre prelibatezze che compongono un vero mosaico di gusto. Protagonista assoluto è anche il formaggio Ragusano DOP, proposto in una degustazione libera che consente ai visitatori di assaporare uno dei prodotti simbolo della tradizione casearia locale.

Il Mercatino delle Eccellenze si svolge da oggi, giovedì 18 fino a domenica 21 dicembre nell’area esterna dell’ipermercato Interspar Le Dune (in via La Pira) e nasce dalla sinergia con la condotta Slow Food Ragusa. Per quattro giorni lo spazio si trasforma in un villaggio del gusto, con casette allestite, incontri con i produttori, degustazioni gratuite e coupon sconto, offrendo un’esperienza che va oltre il semplice acquisto.

L’iniziativa rientra in un percorso di valorizzazione delle eccellenze agroalimentari locali portato avanti da Interspar Le Dune e Despar Sicilia, che quotidianamente promuovono sugli scaffali prodotti legati al territorio, alle filiere e alla qualità delle materie prime. Il Mercatino delle Eccellenze si propone così come un luogo di incontro tra tradizione, gusto e passione, perfetto anche per chi è alla ricerca di idee regalo natalizie autentiche, capaci di raccontare il territorio attraverso i sapori.