Modica – “Venerdì prossimo, 19 dicembre, alle ore 11 nella sede dei Servizi Sociali a Palazzo AZASI, vivremo un momento solidale ma anche di riconoscimento alle lavoratrici e ai lavoratori impegnati in servizi socialmente utili e di grande ausilio alla nostra Città”. A parlare è l’assessore alle Politiche Sociali, Concetta Spadaro. “Consegneremo ai PUC -Progetti di Utilità Collettiva- che hanno sottoscritto il Patto di Inclusione Sociale e che sono impegnati per 12 mesi in servizi di grande utilità a beneficio della nostra Città e dei nostri Cittadini -soprattutto delle categorie più deboli e vulnerabili- l’attestato di partecipazione al Corso di formazione sulla Sicurezza che si è tenuto a fine settembre a cura dell’ingegnere Luca Iemmolo.

Si tratta di figure del mondo del lavoro- spiega l’assessore Spadaro – impegnate nella manutenzione degli spazi e degli edifici comunali, nell’accoglienza dei turisti e nella promozione degli eventi, in attività di sanificazione dei parchi gioco, nella vigilanza delle aree comunali, di supporto allo sportello di segretariato sociale, nella vigilanza nelle scuole, a supporto nell’accesso ai musei e nella loro sorveglianza e in servizi di piccola manutenzione e riparazioni. A loro consegneremo anche panettoni e pandori che anche quest’anno, come ogni anno, sono stati donati al nostro ente con la finalità di destinarli al mondo del sociale, dall’agenzia immobiliare Coldwell Banker.

Insieme al suo responsabile, il dottor Andrea Russo, daremo i doni natalizi alle lavoratrici e ai lavoratori PUC e, successivamente, anche alle famiglie vulnerabili in carico ai Servizi Sociali del nostro Ente. Un gesto semplice per farle sentire protagoniste e farle vivere questi giorni di festa, in modo condiviso e sereno”.