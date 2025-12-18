Ragusa – Un fine settimana straordinario per “Ibla – La magia del Natale”, l’evento che ha trasformato il cuore antico di Ragusa in un palcoscenico incantato, capace di attrarre migliaia di visitatori e turisti affascinati dalla magia natalizia e dalle bellezze storiche della città. “L’entusiasmo e l’attenzione che i visitatori hanno riservato a questo progetto dimostrano quanto sia importante valorizzare il nostro patrimonio culturale e architettonico”, ha dichiarato la vicepresidente del Centro commerciale naturale Antica Ibla, Loredana Gurrieri.

“Il successo di questa edizione è la prova dell’interesse crescente verso iniziative che sanno coniugare tradizione e innovazione, mettendo in risalto la straordinaria bellezza della nostra città antica”. Tra gli elementi caratterizzanti più entusiasmanti di quest’anno spicca il Christmas Village, reso ancora più suggestivo rispetto all’edizione precedente. Un luogo fiabesco dove grandi e piccini hanno potuto immergersi in un’atmosfera incantata grazie a installazioni artistiche di un certo spessore. E poi mercatini artigianali, spettacoli dal vivo e attività dedicate ai più piccoli, creando un’esperienza magica che ha conquistato tutti i partecipanti.

“Il nostro ringraziamento va a tutto il team del Ccn Antica Ibla per l’impegno e la dedizione dimostrati nell’organizzazione di un evento così coinvolgente” ha aggiunto il vicesindaco di Ragusa, Gianni Giuffrida.

“Le luminarie e le fontane luminose del Giardino Ibleo, poi, hanno contribuito ad alimentare l’attrazione nei confronti di chi viene a trovarci, restituendo a Ibla un’atmosfera entusiasmante che ha saputo risvegliare lo spirito natalizio nei cuori di tutti”. L’evento ha confermato ancora una volta l’importanza di iniziative capaci di esaltare le peculiarità del territorio, promuovendo non solo il fascino delle tradizioni natalizie, ma anche la ricchezza culturale e artistica di Ragusa Ibla.