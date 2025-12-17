Comiso – Personale della Polizia di Stato, appartenente al Commissariato di P.S. di Comiso ha dato esecuzione ad una misura cautelare del divieto di avvicinamento nei confronti di un cittadino comisano di 28 anni, indagato per il reato di maltrattamenti contro familiari e conviventi.

L’attività investigativa ha consentito di accertare come l’uomo, connotato da condotte aggressive e da un abituale abuso di sostanze alcoliche e stupefacenti, avesse posto in essere reiterati episodi di violenza nei confronti della compagna, anche alla presenza della figlia minore, con cadenza pressoché giornaliera, mediante ingiurie e gravi minacce, anche di morte.

Alla luce del quadro indiziario emerso, il GIP, su richiesta della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Ragusa, ha disposto nei confronti dell’indagato la misura cautelare del divieto di avvicinamento alle persone offese e ai luoghi da esse abitualmente frequentati, con l’applicazione del braccialetto elettronico.