Mentre il sistema finanziario globale si trova ad affrontare crescenti pressioni, fattori come il calo dell’efficienza dei regolamenti transfrontalieri, l’inflazione ricorrente e l’instabilità geopolitica stanno spingendo il mercato a rivalutare i potenziali rischi di una futura ristrutturazione finanziaria. In questo contesto di crescente incertezza, sempre più investitori sono alla ricerca di soluzioni stabili, indipendenti dalle fluttuazioni dei prezzi di mercato e in grado di generare rendimenti costanti.

Tra le varie opzioni, il cloud mining di IO DeFi è diventato l’unico “partner sicuro” per gli investitori.

Questo modello si basa su una rete informatica distribuita a livello globale e su energia rinnovabile per funzionare, rendendo la fonte di rendimenti più stabile e non influenzata dal sentiment del mercato o dalle fluttuazioni dei prezzi degli asset, consentendo un rendimento giornaliero prevedibile.

Per gli utenti preoccupati per la volatilità del sistema finanziario crittografico e che desiderano migliorare la sicurezza degli asset, IO DeFi offre una soluzione in grado di generare rendimenti stabili anche in periodi di turbolenza, diventando così l’unica strategia solida attualmente adottata dagli investitori.

Perché IO ​​DeFi si è distinta in periodi turbolenti?

In primo luogo, la rete di elaborazione di IO DeFi è alimentata da fonti di energia rinnovabili come l’energia solare, eolica e idroelettrica, garantendo un output altamente sostenibile. È indipendente dai sistemi energetici tradizionali e non è influenzata dalle fluttuazioni del mercato. Ciò consente alla piattaforma di mantenere un funzionamento stabile anche in ambienti volatili, offrendo agli utenti rendimenti giornalieri prevedibili.

In secondo luogo, l’architettura complessiva della piattaforma incorpora i sistemi di sicurezza di livello enterprise McAfee® e Cloudflare®, fornendo una protezione multilivello per la trasmissione dei dati, l’esecuzione della potenza di elaborazione e la gestione delle risorse. Indipendentemente dalla volatilità del mercato esterno o dall’aumento dei rischi di rete, il sistema rimane robusto, garantendo la sicurezza delle risorse degli utenti.

Inoltre, IO DeFi distribuisce nodi in diverse regioni a livello globale, conferendo alla sua potenza di elaborazione una natura naturalmente decentralizzata e resiliente. Anche se si verificano eventi imprevisti in alcune regioni, l’intera rete continua a funzionare, garantendo una distribuzione ininterrotta dei rendimenti.

Questi vantaggi strutturali rendono IO DeFi una delle poche piattaforme in grado di fornire rendimenti stabili durante periodi di volatilità del mercato e stress del sistema finanziario. Per gli investitori che cercano di costruire una fonte di rendimento stabile e a lungo termine, offre un’opzione affidabile con sicurezza, trasparenza e sostenibilità.

Come aderire a IO DeFi? Un processo semplice per iniziare a ottenere rendimenti stabili

Per gli investitori che cercano rendimenti stabili in un contesto volatile, aderire a IODeFi è incredibilmente semplice, praticamente senza barriere all’ingresso. Gli utenti possono accedere facilmente a rendimenti giornalieri stabili seguendo questi passaggi:

1️⃣ Registra un account e inizia a guadagnare

Gli utenti possono completare rapidamente la procedura di registrazione utilizzando solo il proprio indirizzo email. Dopo la registrazione, potrai accedere alla piattaforma e scoprire di più sui vari contratti di cloud mining. (I nuovi utenti ricevono 15 $ di capitale iniziale per i check-in giornalieri dei contratti.)

2️⃣ Scegli il contratto di cloud mining giusto

IODeFi offre una varietà di contratti di cloud mining con importi e periodi diversi per soddisfare le esigenze degli investitori, dai principianti ai professionisti esperti.

Ogni contratto indica chiaramente: periodo, rendimenti giornalieri, rendimenti totali alla scadenza e metodo di allocazione della potenza di mining, consentendo agli utenti di fare scelte consapevoli in base alle proprie circostanze individuali. (I contratti con profitto vanno da $ 100 a $ 100.000, con periodi e rendimenti variabili.)

3️⃣ Pagamento tramite le principali criptovalute

I metodi di pagamento supportati includono: BTC, ETH, USDT, USDC e altre criptovalute principali.

Dopo il pagamento, la potenza di calcolo si avvierà immediatamente ed entrerà in modalità operativa automatica.

4️⃣ Raccolta giornaliera dei profitti, prelevabili o accumulabili per gli upgrade

I profitti verranno distribuiti quotidianamente al saldo del conto dell’utente.

Gli utenti possono: prelevare l’importo o continuare ad accumularlo per passare a contratti di livello superiore e ottenere rendimenti più elevati.

Configurare strategie di profitto più flessibili, senza dover monitorare il mercato o assumersi il rischio di fluttuazioni di mercato.

5️⃣ Programma di referral: guadagna premi extra invitando amici

IO DeFi offre un meccanismo di referral efficace e a lungo termine. Gli utenti che segnalano amici riceveranno premi extra in termini di potenza di calcolo o partecipazione agli utili, fornendo una seconda fonte di reddito passivo.

Rappresentante ufficiale di IO DeFi: Stabilità e sicurezza sono il fulcro dello sviluppo a lungo termine della piattaforma

Il rappresentante ufficiale di IO DeFi ha affermato che, in un contesto di crescente incertezza nel sistema finanziario, la domanda di rendimenti stabili da parte degli investitori è aumentata significativamente. Dal 2016, la piattaforma ha attratto oltre 3 milioni di utenti, coprendo più di 180 paesi e regioni, e ha mantenuto un funzionamento stabile nonostante le numerose fluttuazioni del mercato.

Il responsabile ha sottolineato che IODeFi, basandosi su una rete di elaborazione distribuita a livello globale e sull’impiego di energia rinnovabile, può generare costantemente rendimenti stabili in ambienti complessi. Allo stesso tempo, la piattaforma garantisce la sicurezza delle risorse degli utenti e della potenza di calcolo attraverso crittografia multilivello e sistemi di protezione di sicurezza di livello aziendale.

Ha sottolineato: “Indipendentemente da come cambia il mercato, rendimenti continui, trasparenti e sicuri saranno il requisito più importante in futuro. Il nostro obiettivo è consentire agli utenti di ottenere rendimenti certi anche in periodi di incertezza”.

