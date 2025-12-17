Scicli – A Scicli, tra le architetture barocche e il profumo di storia, il panettone smette di essere un semplice dolce natalizio per trasformarsi in un manifesto d’identità. Nel laboratorio di Andrea Giannone la produzione dei grandi lievitati è una missione che dura tutto l’anno. Si tratta di un connubio perfetto tra l’utilizzo del lievito madre vivo, il rispetto dei lunghi tempi di fermentazione e una visione moderna che non dimentica mai le radici siciliane. Qui ogni assaggio è un’esperienza sensoriale che va oltre la festività e diventa un rito da condividere in ogni stagione.

La proposta di Giannone spazia dai grandi classici alle sperimentazioni più audaci. Il Tradizionale resta un punto di riferimento, arricchito dall’uva IGP di Mazzarrone, scorze d’arancia e cedro diamante, con l’immancabile glassa mandorlata. Ma è nella varietà che emerge l’estro dell’artigiano:

Il Moro : un trionfo per gli amanti del fondente al 70 percento.

: un trionfo per gli amanti del fondente al 70 percento. Tre Cioccolati e Frutti di Bosco : l’equilibrio tra la dolcezza del bianco e l’acidità dei frutti.

: l’equilibrio tra la dolcezza del bianco e l’acidità dei frutti. Abbinamenti Gourmet: combinazioni classiche come pere e cioccolato o arancia e cioccolato.

La vera novità del 2025 è un tributo alla terra iblea: un lievitato al carrubo. Questo impasto speciale accoglie l’uvella, l’uva IGP di Mazzarrone e il cioccolato grezzo al carrubo, offrendo un profilo aromatico che rappresenta un omaggio contemporaneo alla Sicilia più autentica e selvaggia.

Dietro ogni creazione c’è una selezione maniacale degli ingredienti e una lavorazione curata in ogni singola fase. Durante i periodi di festa, come il Natale o il Capodanno, il panettone si veste a tema. Le versioni farcite con creme vellutate, chantilly, mascarpone o cioccolato diventano i protagonisti indiscussi delle tavole imbandite. Tutte le declinazioni di questa eccellenza artigianale sono consultabili sul sito ufficiale www.andreagiannone.it. Il viaggio alla scoperta di queste prelibatezze passa per il laboratorio di Scicli, situato in Corso Garibaldi 75. Un luogo dove il panettone acquista un’anima elegante, profonda e, soprattutto, sorprendente.