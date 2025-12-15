Modica – Torna al successo la Volley Modica Next Gen, che sabato pomeriggio al “Geodetico” di via Fabrizio ha battuto in rimonta in quattro set il sestetto etneo della Bricocity Ragalna, nel match valido per l’ottava giornata del campionato di serie C maschile.

Un successo arrivato dopo una bella prova di carattere dei ragazzi di coach Ciccio Italia, che dopo aver ceduto il parziale di apertura, ha avuto una bella reazione riuscendo a ribaltare il punteggio contro una formazione più esperiente dei giovani atleti modicani che non hanno mollato e alla fine sono stati premiati.

Per i biancoazzurri cari al responsabile del settore giovanile e della seconda squadra, Giorgio Scavino arrivano così tre punti pesanti ai fini della classifica, che prende una bella boccata d’ossigeno e avvicina i giovani “Galletti” all’obiettivo salvezza.

“E’ stata una partita che per noi si era messa in salita – dichiara Giorgio Scavino – perchè dopo una lotta punto a punto abbiamo ceduto nella parte finale e ceduto il parziale d’apertura ai nostri avversari. Dal secondo set in poi -continua – abbiamo iniziato con il piglio giusto, abbiamo battuto e murato molto bene e sebbene Ragalna fosse una squadra di buone individualità e di maggiore esperienza rispetto alla nostra, grazie ai consigli di coach Italia siamo riusciti a trovare la giusta quadra che ci hanno permesso di portare a casa tre punti preziosi che ci avvicinano a quello che è il nostro obiettivo stagionale, che speriamo di raggiungere il più presto possibile.

La strada naturalmente è ancora molto lunga – conclude Scavino – ma con questi ragazzi che vedo migliorare di partita in partita e di allenamento in allenamento credo che la salvezza sia cosa fattibile”.

Sabato prossimo alle 17, i biancoazzurri proveranno a ripetersi anche nel secondo turno casalingo consecutivo che al “Geodetico” li vedrà opposti al Team Volley Messina.

Volley Modica Next Gen 3

Bricocity Ragalna 1

Parziali: 21/25, 25/18, 25/20, 25/15