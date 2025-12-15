Il pagamento dell’Assegno Unico Universale relativo alla mensilità di dicembre 2025 sarà erogato alle famiglie con figli a carico con un leggero anticipo rispetto allo schema consueto. La misura, adottata in prossimità delle festività natalizie, assicura che i fondi siano disponibili prima del termine del mese.
Calendario dei pagamenti: le date di dicembre
Per i nuclei familiari che già beneficiavano dell’Assegno almeno dal mese di novembre, gli accrediti avverranno nei giorni:
- 17, 18 e 19 dicembre 2025
Questo scostamento dalla data tradizionale è dovuto alla necessità di evitare la coincidenza con il fine settimana del 20-21 dicembre, troppo vicino al Natale.
Pagamenti Successivi al 20 Dicembre: Le date di accredito rimangono invariate (verso la fine del mese) per:
- Chi ha presentato una nuova domanda o ha maturato i requisiti per la prima volta a dicembre.
- Chi ha subito una modifica dell’importo nell’ultimo mese a causa di cambiamenti nel nucleo familiare.
Importi e variazioni in base all’ISEE
L’Assegno Unico è un diritto garantito a tutti i nuclei con minori a carico. Mentre il reddito non determina la concessione, il parametro ISEE ne stabilisce l’entità:
- Importo Minimo: 57,45 euro al mese per figlio.
- Importo Massimo: 200,99 euro al mese per figlio.
Sono previste inoltre ulteriori maggiorazioni per casistiche specifiche, come le famiglie con più di tre figli o quelle che hanno a carico un minore con disabilità.
Manovra 2026: novità importanti sul calcolo dell’ISEE
La futura Manovra Finanziaria per il 2026 introdurrà una modifica indiretta ma sostanziale sugli importi dell’Assegno Unico, agendo sul metodo di calcolo dell’ISEE.
A partire dal 2026, le prime case con valore catastale inferiore a 91.000 euro (valore di mercato circa 200.000 euro) saranno escluse dal computo dell’indicatore.
Questo miglioramento dell’ISEE consentirà a moltissime famiglie non solo di accedere a importi maggiori dell’Assegno Unico, ma anche di rientrare nei requisiti per altri bonus statali precedentemente irraggiungibili.
