Maltempo in arrivo. La Sicilia è vicina a un repentino cambiamento del quadro atmosferico. Dopo giorni di stabilità e cieli spesso grigi per le inversioni termiche, il maltempo è in arrivo già nella giornata di domani (martedì 16 dicembre). Lo annunciano le previsioni meteo di Marco Gelfo de “Il Mio Meteo Sicilia”.

Le analisi meteo indicano che nei prossimi due-tre giorni si verificherà una netta rottura delle condizioni anticicloniche che hanno caratterizzato l’ultima settimana. L’alta pressione batterà in ritirata, aprendo la strada a una circolazione più dinamica e perturbata. La causa del maltempo in Sicilia è una profonda area di bassa pressione che si sta spostando tra la Penisola Iberica e il Nord Africa, alimentata da correnti atlantiche.

Nella giornata di martedì 16 dicembre, questo sistema favorirà l’approfondimento di una saccatura in quota che richiamerà masse d’aria sud-occidentali miti e fortemente umide. Tale configurazione porterà alla formazione di una ciclogenesi secondaria in prossimità della Sicilia, innescando una fase di maltempo marcato.

Gli effetti principali su isola e mari

Piogge : I fenomeni più significativi e abbondanti sono attesi soprattutto sui settori occidentali e meridionali dell’Isola.

: I fenomeni più significativi e abbondanti sono attesi soprattutto sui settori dell’Isola. Vento : Si registrerà un deciso aumento della ventilazione meridionale, con il richiamo di Scirocco in forte rinforzo fino a raggiungere l’intensità di burrasca sulle coste esposte.

: Si registrerà un deciso aumento della ventilazione meridionale, con il richiamo di fino a raggiungere l’intensità di burrasca sulle coste esposte. Mari: Di conseguenza, i bacini attorno alla Sicilia saranno in progressivo peggioramento, risultando molto mossi o agitati.

La regione torna quindi a sperimentare una fase tipicamente autunnale, caratterizzata da instabilità e condizioni avverse.