La dieta chetogenica è un modello alimentare che ha guadagnato popolarità per la sua efficacia nella perdita di peso. Il suo principio cardine è uno sbilanciamento volontario dei macronutrienti: una riduzione drastica dei carboidrati, a favore di un aumento di proteine e, soprattutto, grassi.

Lo scopo di questo cambio di proporzioni è costringere il metabolismo a utilizzare i grassi come carburante principale, un processo noto come chetosi.

Il meccanismo della chetosi e il cervello

In condizioni normali, le nostre cellule ricavano l’energia dal glucosio derivato dai carboidrati. Quando l’assunzione quotidiana di carboidrati scende al di sotto di una soglia critica (generalmente tra i 20 e i 50 grammi giornalieri, variabile su base individuale), l’organismo entra in modalità energetica alternativa.

Tutte le cellule possono iniziare a bruciare i grassi, ma le cellule nervose non hanno questa capacità. È qui che subentrano i corpi chetonici: il fegato scompone i grassi, generando queste molecole che possono essere utilizzate dal cervello come sostituto del glucosio.

La chetosi si raggiunge tipicamente dopo un paio di giorni di restrizione severa.

Il contesto originale e gli effetti sull’organismo

Come sottolineato dal manuale “Alimentazione e Salute” di Fondazione Veronesi, questo regime non è privo di conseguenze per il corpo. La chetosi indotta dalla dieta è considerata una condizione tossica che richiede ai reni di smaltire i corpi chetonici in eccesso.

Non è Acidosi Metabolica : È importante distinguerla dall’ acidosi metabolica patologica (una complicazione grave del diabete di tipo 1), dove l’accumulo di chetoni diventa pericoloso.

: È importante distinguerla dall’ (una complicazione grave del diabete di tipo 1), dove l’accumulo di chetoni diventa pericoloso. Origine Terapeutica: La dieta nasce per ridurre le crisi epilettiche in pazienti non sensibili ai farmaci, a causa del suo grande impatto sull’attività cerebrale.

Difficoltà e risultati a lungo termine

Nonostante il successo nella perdita di peso, la dieta chetogenica è complessa e richiede disciplina: