Ragusa – Oggi pomeriggio, la città di Ragusa ospita la presentazione di “A ritmo di vita”, l’opera autobiografica di Aurora Licitra. L’appuntamento è previsto alle ore 17:30 presso la Mondadori Bookstore di via Napoleone Colajanni.
Aurora Licitra, oggi stimata maestra di danza, vanta un passato illustre nel mondo del balletto, essendo stata ballerina del prestigioso Corpo di Ballo del Teatro La Scala di Milano e avendo collaborato con alcune delle più importanti scuole tedesche.
Nel suo libro, l’autrice ripercorre la sua straordinaria traiettoria di vita, iniziata con una scelta coraggiosa fatta all’età di soli 11 anni: il trasferimento in solitudine a Milano per inseguire il suo sogno di diventare una ballerina.
A dialogare con l’autrice e a guidare il pubblico attraverso le pagine del volume sarà il giornalista Salvatore Cannata.
