Modica – Un incidente stradale si è verificato nella mattinata di sabato lungo la strada che collega Modica e Scicli. Per cause ancora in corso di accertamento da parte delle autorità, un’autovettura si è ribaltata mentre percorreva la carreggiata in contrada Pirato, a breve distanza dalla prima rotatoria che immette nel polo commerciale modicano.

Nell’impatto è rimasta coinvolta una persona. Fortunatamente, secondo le prime informazioni, le sue condizioni non sarebbero critiche. I soccorritori hanno comunque provveduto al trasferimento del ferito presso il vicino ospedale Maggiore di Modica per sottoporlo ai necessari controlli e alle cure mediche del caso.

Pesanti le ripercussioni sulla viabilità. Il sinistro ha causato la formazione di lunghe code di veicoli in entrambe le direzioni di marcia, paralizzando il traffico in un punto nevralgico della rete stradale locale.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco e le forze dell’ordine, impegnati nelle operazioni di messa in sicurezza dell’area e nella gestione della circolazione per consentire la rimozione del mezzo e lo sgombero dell’arteria stradale.