Con l’imminente approvazione della Legge di Bilancio 2026, la Rottamazione Quinquies diventa una certezza, delineando il nuovo percorso per l’estinzione agevolata dei debiti fiscali. Questa quinta edizione della sanatoria stabilisce tappe precise, dalla domanda alla scadenza delle rate lunghe 9 anni.
Ambito della sanatoria e chi può aderire
La pace fiscale del 2026 consente di definire i debiti iscritti a ruolo nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2000 e il 31 dicembre 2023.
L’accesso è garantito a tutti i cittadini, inclusi coloro che sono decaduti dalle prime tre edizioni della Rottamazione. Per gli aderenti alla più recente Rottamazione Quater, possono beneficiare della Quinquies solo i soggetti decaduti entro il 30 settembre 2025. Si attendono chiarimenti o modifiche per coloro che sono in regola con i pagamenti della Quater.
Le date chiave della Rottamazione Quinquies
Il cronoprogramma ufficiale fissato dalla Manovra prevede le seguenti tappe indispensabili:
|Fase
|Scadenza Prevista
|Dettaglio dell’Evento
|Apertura Domande
|Presumibilmente dal 21 gennaio 2026
|Agenzia delle Entrate Riscossione avrà 20 giorni per aprire la piattaforma telematica dopo l’entrata in vigore della Legge.
|Termine Domanda
|30 aprile 2026
|Ultimo giorno utile per presentare l’istanza di adesione alla definizione agevolata.
|Comunicazione Somme Dovute
|30 giugno 2026
|Invio al contribuente dell’esito dell’istanza e del piano di pagamento.
|Pagamento o Prima Rata
|31 luglio 2026
|Perfezionamento della Rottamazione con il versamento dell’unica rata oppure della prima rata del piano dilazionato.
Il piano di rateizzazione: fino a 54 appuntamenti
La Rottamazione Quinquies offre la massima dilazione storica, arrivando a un massimo di 54 rate bimestrali, spalmate su 9 anni.
Il calendario di versamento delle rate prevede:
- Anno 2026: Solo tre rate con scadenze bimestrali: 31 luglio, 30 settembre e 30 novembre.
- Dal 2027 al 2034: Sei rate annue con cadenza bimestrale (gennaio, marzo, maggio, luglio, settembre, novembre).
- Anno 2035: Le ultime tre rate con scadenze a gennaio, marzo e maggio.
