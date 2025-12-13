La “rottamazione quinquies” si preannuncia come una delle misure fiscali più rilevanti della prossima Legge di Bilancio 2026. Questa nuova opportunità di definizione agevolata consentirà a molti contribuenti di regolarizzare la propria posizione debitoria con il Fisco, estinguendo i debiti affidati all’Agenzia delle Entrate Riscossione nel periodo compreso tra il 1 gennaio 2000 e il 31 dicembre 2023.
L’agevolazione riguarderà principalmente il mancato versamento di imposte dovute a seguito della dichiarazione dei redditi e i contributi previdenziali INPS (escluse le casse private e i contributi oggetto di accertamento).
Scadenze per domanda e comunicazione
I contribuenti interessati dovranno segnare in rosso le seguenti date:
- Termine Ultimo per la Domanda: 30 aprile 2026. Entro questa data dovrà essere inviata l’istanza di adesione alla definizione agevolata.
- Comunicazione dell’Esito: 30 giugno 2026. L’Agenzia Riscossione sarà tenuta a comunicare ai richiedenti l’esito della domanda e l’ammontare totale delle somme dovute.
Piano di pagamento: fino a 54 rate
Una volta accettata l’adesione, il contribuente avrà la possibilità di saldare il debito in unica soluzione o attraverso un piano di rateizzazione che può estendersi fino a 9 anni consecutivi, per un massimo di 54 rate bimestrali.
Le scadenze di pagamento iniziano nell’estate del 2026:
|Anno 2026
|Rate di Avvio
|31 luglio 2026
|Prima rata o soluzione unica integrale.
|Settembre 2026
|Seconda rata.
|Novembre 2026
|Terza rata.
A partire dal 2027 fino al 2035, il piano prevede regolarmente sei pagamenti all’anno, scaglionati a gennaio, marzo, maggio, luglio, settembre e novembre.
Attenzione ai decaduti della Quater
Per evitare che la misura sia sfruttata per rallentare l’azione di riscossione, la “quinquies” introduce specifiche restrizioni sull’accesso:
Blocco Adesioni: Non possono aderire alla rottamazione quinquies i contribuenti che avevano già aderito alla Rottamazione quater ma hanno interrotto il pagamento delle rate successivamente al 30 settembre 2025.
