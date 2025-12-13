Ragusa – Giovedì 18 dicembre, alle ore 16, presso il Palazzo della Provincia di Ragusa, si svolgerà la presentazione ufficiale del volume “Scenari di rischio del sistema territoriale ibleo. Atti del Seminario di studi dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV)”.

Il volume raccoglie gli interventi e i contributi scientifici presentati durante il Seminario di studi dell’INGV coordinato dall’architetto Francesco Venerando Mantegna. L’evento si p svolto lo scorso giugno, con la partecipazione dei principali esperti locali, ed è stato realizzato su iniziativa editoriale del Libero Consorzio Comunale di Ragusa come “strumento di approfondimento e di supporto alle politiche di governo del territorio”.

“Un lavoro che sottolinea l’importanza della cooperazione tra comunità scientifica e amministrazioni locali nella gestione dei principali scenari di rischio”, evidenzia la Presidente Maria Rita Schembari.

L’opera si rivolge principalmente ai sindaci e agli amministratori provinciali e comunali, ai dirigenti tecnici, ai docenti delle scuole superiori, agli organi di informazione, alle biblioteche e alle autorità civili e militari.

In “Scenari di rischio del sistema territoriale ibleo” si approfondiscono numerose tematiche, tra cui l’elevata pericolosità sismica del territorio ibleo interessato dal sistema di faglie ibleo-maltese, l’intrusione salina nelle falde costiere dovuta al sovraemungimento a fini irrigui, l’inquinamento da microplastiche derivanti dai residui della serricoltura, l’innalzamento del livello del mare con la conseguente erosione costiera, il rischio da inquinamento petrolifero e l’impatto delle piattaforme eoliche flottanti offshore, insieme ad altre criticità ambientali emergenti che interessano l’area iblea.

Il libro è stato sviluppato dal Tavolo tecnico scientifico istituito dalla Presidenza del Libero Consorzio e composto dai dirigenti di ricerca INGV Massimo Chiappini, Domenico Patanè, Sergio Gurrieri e Marco Anzidei, dai dirigenti del Libero Consorzio Raffaele Falconieri, Carlo Sinatra e Rosario Mineo, da Nanni Randazzo (UNIME), Rosario Ruggieri, Antonio Megna, Giorgio Flaccavento, Francesco Roccaro e dal Coordinatore arch. Venerando Mantegna.