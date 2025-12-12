Giarratana – Asd Giarratana Volley di scena a Misterbianco domani, sabato 13 dicembre, alle 16,30. Dopo il facile successo casalingo della scorsa settimana, i pallavolisti rossoblù puntano alla replica contro un avversario sulla carta assolutamente abbordabile. “Però, come abbiamo visto nel primo set di sabato scorso contro il Paternò – sottolinea coach Gianluca Giacchi – non ci sono partite facili, o meglio tutto dipende dalla nostra condizione mentale. Se si pensa che l’avversario potrà essere sconfitto in men che non si dica, si rischia seriamente di prendere sottogamba l’impegno. E non è quello che vogliamo.

Dobbiamo, piuttosto, cercare di rimanere concentrati e determinati. Ogni giocata ha il suo valore. E non bisogna lasciare andare nulla d’intentato per vincere”. In classifica, dopo sei gare, sono 15 i punti del Giarratana contro i 6 del Misterbianco che ha disputato una partita in più. Torna a giocare anche la formazione femminile nel campionato di Serie D. Le ragazze allenate da Saro Corallo, dopo il turno di riposo in campionato, saranno in trasferta sempre domani, inizio gara alle 17,30, sul parquet dell’Asd Volley Gela Ecoplast. Un match che alla vigilia è assolutamente abbordabile per le giarratanesi considerato che Gela occupa l’ultima posizione in classifica con un solo punto in dotazione contro i sette della squadra iblea. “Stiamo lavorando per crescere – sottolinea l’allenatore Corallo – e vogliamo continuare a vincere per rendere la nostra classifica sempre più performante. Dobbiamo scendere in campo con la mentalità giusta e sono certo che riusciremo a colmare le piccole lacune che finora ho avuto modo di riscontrare. Comunque, lavoriamo con metodo e la voglia di fare bene non ci manca”.