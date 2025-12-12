Con l’approvazione della Legge di Bilancio 2026, prende il via ufficialmente la quinta edizione della “pace fiscale”, nota come “rottamazione quinquies”. Questa nuova sanatoria offre ai contribuenti la possibilità di estinguere i debiti iscritti a ruolo nel periodo tra il 1 gennaio 2000 e il 31 dicembre 2023 attraverso la definizione agevolata.
Possono aderire tutti i cittadini, compresi i decaduti dalle prime tre edizioni della sanatoria. I decaduti dalla rottamazione quater possono aderire alla quinquies solo se la decadenza è avvenuta entro il 30 settembre 2025.
Vediamo nel dettaglio il calendario e le tappe fondamentali di questa misura.
Le Date Chiave per l’Adesione
|Tappa
|Data Limite
|Descrizione
|Apertura Domande
|Presumibilmente 21 gennaio 2026
|L’Agenzia delle Entrate Riscossione (AdER) ha 20 giorni dall’entrata in vigore della Legge di Bilancio per aprire le adesioni.
|Termine Domanda
|30 aprile 2026
|Ultimo giorno utile per presentare l’istanza di adesione alla rottamazione.
|Comunicazione AdER
|30 giugno 2026
|L’AdER comunica l’accoglimento o il rigetto dell’istanza tramite la «Comunicazione delle somme dovute».
|Primo Pagamento / Soluzione Unica
|31 luglio 2026
|Scadenza per il versamento dell’unica rata oppure della prima rata del piano dilazionato.
Piano di rateizzazione: fino a nove anni
La rottamazione quinquies consente di dilazionare il pagamento in un massimo di 54 rate bimestrali, coprendo un arco temporale di 9 anni (dal 2026 al 2035).
Il calendario dei versamenti segue una scansione regolare con alcune differenze nei primo e ultimo anno:
- 2026 (Anno di Adesione): Tre rate bimestrali con scadenze il 31 luglio, 30 settembre e 30 novembre.
- 2027 al 2034 (Anni Intermedi): Sei rate annuali a cadenza bimestrale (gennaio, marzo, maggio, luglio, settembre, novembre).
- 2035 (Anno Finale): Tre rate finali con scadenze a gennaio, marzo e maggio.
Come già accennato, il mancato pagamento di più di due rate (anche non consecutive) comporta la decadenza automatica dai benefici della sanatoria.
