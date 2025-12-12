L’obesità è una condizione complessa che spesso si accompagna a significative alterazioni del metabolismo, come disturbi cardiovascolari, difficoltà respiratorie e un innalzamento dei livelli di glicemia, colesterolo e trigliceridi nel sangue. Per questi pazienti, la perdita di peso è il primo passo verso il benessere, ma non sempre le diete tradizionali offrono risultati duraturi.

La dieta chetogenica emerge come una strategia alternativa mirata non solo a una rapida riduzione del peso, ma anche a una ricalibrazione metabolica necessaria al mantenimento dei risultati.

Dieta Chetogenica: definizione e indicazioni

Si tratta di un regime alimentare a bassissimo contenuto calorico e di carboidrati (VLCKD – Very Low Calorie Ketogenic Diet). Questa severa riduzione dei carboidrati è l’elemento chiave che costringe il corpo a un “reset metabolico”, innescando la produzione di chetoni a partire dai grassi come fonte energetica alternativa (chetogenesi).

Indicazioni : È proposta per pazienti con obesità grave e con un alto Indice di Massa Corporea (BMI) associato a sintomi della sindrome metabolica.

: È proposta per pazienti con obesità grave e con un alto Indice di Massa Corporea (BMI) associato a sintomi della sindrome metabolica. Non Iperproteica: A differenza della dieta iperproteica (che può danneggiare i reni e offre risultati spesso non costanti), la chetogenica prevede solo un leggero incremento di proteine e grassi, con un apporto di carboidrati limitato a 30-50 grammi al giorno.

Vantaggio sul modellamento corporeo

Un aspetto peculiare della chetogenica è la sua azione sul modellamento: mentre altre diete possono portare a una perdita indistinta di massa grassa e massa magra (muscolo), il protocollo chetogenico è studiato per favorire la conservazione o l’acquisizione di massa magra a fronte di una significativa riduzione del grasso corporeo.

Il protocollo di Dieta Chetogenica in tre fasi

Il regime si articola in un percorso guidato suddiviso in tre momenti distinti:

1. Fase di Innesco della Chetogenesi

Durata : 8-12 settimane.

: 8-12 settimane. Obiettivo Metabolico : Raggiungere la chetosi mediante una restrizione calorica massima (fino a 800 kcal al giorno) e meno di 50 g di carboidrati.

: Raggiungere la chetosi mediante una restrizione calorica massima (fino a 800 kcal al giorno) e meno di 50 g di carboidrati. Focus: Perdere circa l’80% del peso totale obiettivo. È fondamentale bere molta acqua e assumere integratori di vitamine e sali minerali. L’attività fisica intensa è sconsigliata.

2. Fase di Rieducazione Nutrizionale

Durata : Circa 1 mese.

: Circa 1 mese. Obiettivo Nutrizionale : Reintrodurre gradualmente i carboidrati attraverso alimenti come frutta, latticini, legumi, pasta e cereali.

: Reintrodurre gradualmente i carboidrati attraverso alimenti come frutta, latticini, legumi, pasta e cereali. Focus: Dare indicazioni per iniziare una regolare attività fisica, ora che l’apporto energetico è aumentato.

3. Fase di Mantenimento

Durata : Variabile in base al paziente.

: Variabile in base al paziente. Obiettivo Comportamentale: Consolidare le nuove abitudini alimentari e lo stile di vita acquisito (es: gestione degli spuntini e controllo delle porzioni).

Metodologia di adesione

Il protocollo può essere seguito sia con alimenti freschi che con preparazioni già pronte e predeterminate nell’apporto nutrizionale. Queste preparazioni predefinite garantiscono una quantità precisa di proteine, grassi e carboidrati per ogni pasto, facilitando l’aderenza al rigoroso piano della prima fase.