L’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale INPS ha ufficializzato le graduatorie definitive per l’assegnazione del Bonus Psicologo relativo all’anno 2025. La notizia è stata resa nota tramite il messaggio n. 3708 del 5 dicembre 2025.
Criteri di selezione e consultazione
Le liste dei beneficiari sono state stilate privilegiando i candidati sulla base dei seguenti criteri prioritari:
- ISEE più basso.
- A parità di ISEE, ha prevalso l’ordine cronologico di presentazione della domanda.
Per verificare la propria posizione in graduatoria, gli utenti devono accedere al portale web ufficiale INPS, cercare il servizio dedicato al “Bonus Psicologo” e autenticarsi. L’accesso permetterà la consultazione dell’esito, dell’importo assegnato e del codice univoco necessario per avviare il trattamento.
Scadenze improrogabili per l’utilizzo
I beneficiari selezionati devono prestare massima attenzione alle seguenti tempistiche, pena la decadenza dal diritto al contributo:
- Avvio del Trattamento: Deve essere effettuata almeno una seduta entro 60 giorni dalla pubblicazione delle graduatorie.
- Comunicazione del Professionista: Il terapista è tenuto a inserire e confermare l’avvenuta prima seduta sul portale INPS entro gli stessi 60 giorni.
- Utilizzo Totale: L’intero ammontare del contributo riconosciuto deve essere utilizzato entro 270 giorni dalla pubblicazione delle graduatorie.
