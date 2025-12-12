Modica – Modica continua a celebrare il traguardo della longevità con gioia, aggiungendo un nuovo nome all’elenco dei suoi centenari. Ieri si è festeggiato il primo secolo di vita di Maria Ruta, alla presenza della famiglia e delle autorità locali presso Villa Gardenia.

Il Sindaco di Modica, Maria Monisteri, ha preso parte ai festeggiamenti, sottolineando con entusiasmo questa ricorrenza ormai frequente in città: “Festeggiare compleanni centenari a Modica è diventata una piacevolissima abitudine! Ciò significa che nella nostra Città si vive bene e a lungo!”

Circondata dai figli Raffaele, Giorgio e Roberto, oltre che da nipoti, parenti e amici, la neocenteneria si è mostrata lucidissima e sorridente. Durante l’incontro con il primo cittadino, Maria Ruta ha condiviso frammenti della sua lunga vita e ha espresso il profondo affetto per la sua famiglia.

Il Sindaco ha concluso i suoi auguri definendo Maria Ruta come un “bellissimo esempio di mamma, nonna e di grande Donna”.