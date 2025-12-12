Modica – Modica celebra un atto di straordinario coraggio e umanità che ha evitato una tragedia sul noto Ponte Guerrieri. Il protagonista è Marcello Filizzola, autista dell’AST, che grazie al suo pronto intervento ha salvato la vita a una ragazza. L’episodio si è verificato qualche giorno fa quando Filizzola, alla guida del suo bus, ha notato una ragazza di 22 anni in evidente stato di agitazione, intenta a scavalcare la rete di protezione del ponte.

Senza esitare, l’autista ha fermato immediatamente il mezzo pubblico, è sceso e ha cercato un contatto verbale con la giovane. Con l’aiuto di altre persone che hanno collaborato a bloccare il traffico, Filizzola ha utilizzato il buonsenso e parole calme per convincere la ragazza a desistere dal suo intento.

Grazie alla sua grande umanità, la 22enne è stata messa in sicurezza e accompagnata direttamente sul posto a un mezzo di soccorso, dove ha ricevuto le cure necessarie.

Ieri l’Amministrazione Comunale ha ricevuto Marcello Filizzola per esprimergli la gratitudine della città. Il Sindaco, insieme al Vicesindaco Saro Viola, ha incontrato l’autista, accompagnato dalla moglie e dal collega Giovanni Battaglia. Il Sindaco ha dichiarato: “È stato un grande piacere conoscere e stringere la mano a chi ha saputo con il buonsenso e le giuste parole, salvare una vita. Gli ho espresso la mia più sincera ammirazione per ciò che ha fatto”.