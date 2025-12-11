Modica – “Oggi, giovedì 11 dicembre alle ore 10.30, nella sala conferenze della biblioteca comunale ‘Salvatore Quasimodo’, si terrà un seminario sul ‘Pronto Intervento Sociale -dati, prassi e prospettive-; restituzione del Progetto’ a cura dell’équipe del P.I.S. Al centro del confronto, le proposte per il futuro, tra continuità e innovazione con la Rete Nazionale PIS e il Distretto Socio-Sanitario 45″. Lo annuncia il sindaco di Modica, Maria Monisteri Caschetto.

I lavori saranno aperti dalla proiezione del video ‘Voci dal PIS’ a cura di Francesco Natale. Dopo i saluti istituzionali che porterò come presidente del Distretto Socio-Sanitario 45, e gli interventi del dottor Rosario Caccamo, responsabile Ufficio Piano DSS 45 e degli assessori delegati dei comuni del distretto, la prima relazione su ‘Ricostruzione statistica sarà a cura del dottor Graziano Assenza. ‘Informatizzare il Pronto Intervento Sociale’ sarà tema dell’intervento del dottor Giuseppe Campagnolo che precederà quello di un operatore dell’equipe chiamato a parlare su ‘Il PIS in azione’ prima che il dottor Giorgio Sichera chiuda la prima parte dell’assise dedicando attenzione al tema ‘Il Pronto Intervento Sociale e la rete territoriale’.

La seconda parte del seminario è dedicata al futuro del Piano di Intervento Sociale. Interverranno Graziano Assenza che parlerà di ‘Percorso verso una nuova co-progettazione’, la dottoressa Cristina Comezzi che punterà su ‘Visione d’assieme e Rete Nazionale del PIS’ mentre l’intervento conclusivo sarà a cura del Distretto Socio-Sanitario 45”