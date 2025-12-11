Ragusa – A pochi giorni dal primo appuntamento Natalizio, la festa dell’Immacolata, il fondatore del gruppo Facebook Risan, Salvo Bracchitta, porge gli auguri per le festività di fine anno ormai alle porte e coglie l’occasione per tracciare il bilancio dell’anno appena chiuso. I dati forniti dal pannello di controllo del gruppo Facebook: le condivisioni sono state del 73.48% e i “likes” del 69.10%; grandi i numeri oltre lo stretto, con un 53,14% di crescita di visualizzazioni grazie ai siciliani residenti fuori regione, in particolare dalla Toscana, dalla Lombardia, dal Lazio e dal Piemonte. Per il sud Calabria, Campania Puglia.

Le visualizzazioni dal 1 gennaio ad oggi, è stata del 100% dei profili iscritti. Oltre i manifesti necrologi che sono stati pubblicati nel 2025 sono in media singoli da 103.929 profili. Tali dati vengono postati ogni giorno alle ore 10. Anche i video pubblicati nel profilo tiktok risan, ha raccolto 1.267.759 visualizzazioni in 12 mesi e 39.260 like. Una media di 1640 visualizzazioni al giorno. Le rubriche più viste nel 2025 sono state le feste e fam 50.

Salvo Bracchitta sottolinea poi il buon risultato ottenuto dalle rubriche, nel 2025 confermato per il sesto anno “Risan Verde”, un approfondimento dedicato alla natura, realizzato in collaborazione con l’Associazione Culturale Ricordi di Terra Nostra. Anche Risan Cultura ottimo risultato.

Apriamo una finestra al 2026 con tutti gli appuntamenti. Approfondimenti Giubileo evento dell’anno 2025. Gli eventi saranno riproposti su Facebook.

Su tiktok gli speciali in video brevi. Nella seconda parte quelle di Catania con foto realizzate dallo stesso Bracchitta. Per chiudere risan, sarà all’interno di un app. Poi il fondatore di Risan rivolge “un grazie alle redazioni giornalistiche della provincia di Ragusa, ma in generale a tutti i giornali della Regione che hanno condiviso i loro post nel Gruppo Risan”. Lo staff Risan augura buone feste a tutti.