Modica – Nonostante sul campo le cose non stiano andando come sperato a inizio stagione, lunedì scorso per l’Avimec Modica è stato un momento di grande soddisfazione, grazie al Direttore Generale Luca Leocata che al teatro “Scalia” di Trecastagni è stato insignito del premio “Castagna d’argento” giunto alla XX^ edizione e che celebra le eccellenze dello sport italiano con riconoscimenti a dirigenti, atleti e tecnici.

Un riconoscimento meritatissimo per il DG della formazione modicana che milita nel campionato di serie A3 e che da qualche anno è diventata squadra di riferimento del panorama pallavolistico siciliano.

Solitamente schivo alle luci dei riflettori, Luca Leocata che preferisce lavorare dietro le quinte,questa volta non ha potuto fare a meno di commentare le emozioni per aver ricevuto un riconoscimento d’importanza nazionale che sicuramente va oltre ai soli valori e all’impegno nello sport.

“Quella vissuta a Trecastagni – dichiara Luca Leocata – è stata una bella emozione che mi ripaga del tanto impegno che metto non solo in azienda, ma anche per la passione per la pallavolo che ho avuto sin da piccolo. Ringrazio Pippo Leone, che ha voluto premiare il mio impegno, e dedico questo premio, per me molto importante, al Gruppo Leocata, a mio fratello Michele che da sempre mi supporta e alla mia famiglia, ai miei figli, ai quali, tra impegni lavorativi e passione per la pallavolo, sottraggo tantissimo tempo. È grazie a loro che cerco sempre di dare il massimo, perché il loro supporto mi dà la forza e la convinzione che lo sport è uno strumento utile a 360 gradi e spesso allontana da strade che spesso si rivelano senza uscita.

Questo premio è per loro e per tutti coloro che mi stanno accanto in questa avventura sportiva e lavorativa. Un premio – conclude Luca Leocata – che voglio condividere anche con la squadra, i giocatori, lo staff tecnico e dirigenziale, perché senza di loro non sarebbe stato possibile fare quello che abbiamo fatto in questi anni. Spero che le cose possano cambiare anche in campionato, dove non riusciamo ad avere continuità, ma sono certo che già da domenica prossima le cose possano cambiare e che contro Terni possa arrivare una vittoria che considero un “regalo” non solo per me, ma per tutto l’ambiente biancoazzurro, che credo lo meriti per l’impegno e l’abnegazione che mette per questo movimento pallavolistico siciliano, di cui ci fregiamo di essere punto di riferimento.”