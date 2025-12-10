L’Assegno Unico e Universale per i figli a carico di dicembre 2025 sarà erogato in anticipo rispetto al solito per molte famiglie. L’INPS ha già diffuso il calendario ufficiale dei versamenti, prevedendo due distinte finestre di accredito per gestire le spese legate alle festività natalizie.

Doppia finestra di pagamento

Dicembre è l’unico mese in cui l’erogazione viene accelerata, spostandosi dalla finestra consueta del 20-21 del mese a un periodo precedente:

Pagamento Anticipato (Nessuna Variazione) : Per i nuclei familiari che già ricevono l’Assegno e per i quali non sono intervenute variazioni di ISEE o del nucleo, l’accredito è atteso tra mercoledì 17 e venerdì 19 dicembre .

: Per i nuclei familiari che già ricevono l’Assegno e per i quali non sono intervenute variazioni di ISEE o del nucleo, l’accredito è atteso tra . Pagamenti Successivi (Nuove Domande o Variazioni): Per i beneficiari recenti o per chi ha subito aggiornamenti dell’ISEE, nascite o altre modifiche del nucleo, il primo accredito o la rata aggiornata arriveranno nell’ultima settimana di dicembre (mese successivo alla presentazione o variazione) a seconda dei tempi di elaborazione.

I dati del 2025: l’erogazione media

Intanto, l’INPS ha rilasciato i primi riscontri sull’erogazione dell’Assegno Unico nel corso del 2025. Nei primi nove mesi dell’anno, l’istituto ha erogato 14,7 miliardi di euro, che si aggiungono ai 19,9 miliardi versati nel 2024.

Il sostegno ha raggiunto 6.221.800 nuclei familiari nel 2025. L’importo medio mensile dell’Assegno è stato di 273 euro per famiglia e di 173 euro per ciascun figlio.