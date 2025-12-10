Ragusa – Si è tenuta questa mattina, nella sala “Russo-Armenia” di piazza Igea, la cerimonia di consegna del premio “Ente virtuoso amico della Rappresentanza SCU” all’ASP di Ragusa, selezionata tra i cinque enti siciliani che si sono distinti per l’attenzione, la sensibilità e la collaborazione dimostrata negli anni nei confronti della Rappresentanza degli Operatori Volontari del Servizio Civile Universale. Il premio consiste in un attestato incorniciato e in una copia del volume realizzato dalla Rappresentanza Nazionale degli Operatori Volontari, in collaborazione con il Ministro per lo Sport e i Giovani Andrea Abodi, il Dipartimento per le Politiche Giovanili, il Servizio Civile Universale e diversi stakeholder istituzionali.

Oltre alla Direzione strategica, erano presenti il Direttore degli Ospedali di Ragusa Giuseppe Cappello, il Direttore della U.O.C. Affari generali Giovanni Tolomeo, il Coordinatore aziendale del Servizio Civile Piero Mandarà e gli operatori locali di progetto. Per la Rappresentanza degli Operatori Volontari è intervenuto Emanuele Occhipinti, già operatore del Servizio Civile; presente anche Paolo Santoro, presidente di A.S.SO.D. Ets.

L’ASP, dopo aver ottenuto l’accreditamento al Dipartimento per le Politiche giovanili e il Servizio Civile Universale nel 2019, è iscritta dal 29 aprile 2020 all’Albo Nazionale. Dal 2021 al 2025 sono stati finanziati dodici progetti tra Servizio Civile Universale Ordinario e Digitale, per un totale di 168 operatori volontari avviati. A questi si aggiungono ulteriori 30 giovani inseriti attraverso il canale “Garanzia Giovani”. Sul piano economico, la capacità progettuale dell’ASP ha consentito di intercettare circa 1,2 milioni di euro destinati alle attività progettuali.

“Questo premio rappresenta un riconoscimento importante non solo per l’Azienda, ma per l’intera comunità dei giovani che hanno scelto di dedicare un anno della propria vita al Servizio Civile – ha detto il Direttore generale dell’ASP, Giuseppe Drago -. La loro presenza nei nostri presidi sanitari è diventata essenziale: penso, ad esempio, al supporto quotidiano all’utenza per il pagamento del ticket tramite i totem digitali o alle attività di orientamento nei punti di accoglienza. È una collaborazione che funziona perché si fonda su una vera simbiosi tra i Volontari e l’Azienda: noi offriamo loro formazione, crescita e responsabilità; loro ci restituiscono entusiasmo, competenze e un contributo concreto al buon funzionamento dei servizi”.