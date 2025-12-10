Ragusa – Passione, ritmi avvolgenti ed eleganza allo stato puro: il tango argentino arriva a Ragusa con il Quartetto Fancelli, ensemble che fonde virtuosismo, intensità e una sorprendente freschezza interpretativa. Sabato 13 dicembre, alle ore 20.30 (ingresso del pubblico dalle 20.00), l’Auditorium del Centro Commerciale Culturale di Ragusa accoglierà il concerto “Una noche de Tango”, imperdibile appuntamento della 31ª Stagione Concertistica Internazionale “Melodica – La Musica dell’Anima”. Sul palco si esibiranno Daniela Rossi al violino, Federico Francucci al contrabbasso, Massimo Santostefano alla fisarmonica e al bandoneon e Ettore Chiurulla al pianoforte: una formazione d’eccellenza nata dall’affinità musicale di quattro amici e da un progetto artistico che affonda le radici nella figura del grande Luciano Fancelli, dal quale il quartetto prende anche il nome. Per il pubblico ragusano proporranno un programma interamente dedicato al tango argentino, un viaggio sonoro immerso in atmosfere magnetiche, sonorità pulsanti e melodie ora struggenti, ora infuocate. Un intreccio di suggestioni, malinconie, ardori e memorie d’altri tempi, reinventato con sensibilità contemporanea e un timbro interpretativo unico.

«Il tango del Quartetto Fancelli non è soltanto musica: è un racconto di vita, di emozioni sospese, di passioni che si accendono e si trasformano — afferma Diana Nocchiero, direttrice artistica della rassegna — Siamo felici di averli nuovamente ospiti della nostra rassegna: sarà una serata intensa e vibrante, in cui la tradizione del tango, con le sue melodie appassionate e i suoi ritmi sensuali, incontrerà la poetica della nostra programmazione».

Il Quartetto Fancelli si ispira all’eredità di Luciano Fancelli (1928-1953), raffinato fisarmonicista e compositore che ha rivoluzionato la percezione del suo strumento, portandolo dalle piazze popolari ai palcoscenici colti. Tra i primi a trasferire il pensiero “classico” su uno strumento “giovane”, ne ha rivelato la straordinaria duttilità, la flessibilità stilistica e la capacità di adattarsi ai linguaggi più diversi. Il Quartetto è tra le realtà più apprezzate nel panorama nazionale e ha collaborato con artisti del calibro di Michele Placido, David Riondino, Gigi Proietti e molti altri.

Importanti compositori contemporanei hanno dedicato loro brani originali, contribuendo a creare un repertorio distintivo e riconoscibile. Numerose anche le loro partecipazioni televisive, in produzioni come “Don Matteo”, “Che Dio ci aiuti”, “Una pallottola nel cuore”, “Un passo dal cielo”, “Atelier Fontana” e molte altre.