Acate – Un agente del Commissariato di P.S. di Vittoria, libero dal servizio, transitando con la propria autovettura nel centro abitato di Acate, ha notato uno straniero di origine senegalese di 22 anni, intento a imbrattare con un pennarello il muro di una proprietà privata.

L’agente si è immediatamente fermato e ha invitato l’uomo a interrompere la condotta illecita, ma, per tutta risposta, l’extracomunitario ha estratto un coltello dal marsupio, minacciando e tentando di colpire l’operatore della Polizia di Stato.

Poco dopo è intervenuta sul posto una volante del Commissariato di P.S. di Vittoria, in ausilio al collega. Gli operatori hanno intimato al giovane di gettare il coltello a terra, ma l’uomo, invece di ottemperare, ha estratto dalla propria cintura un cavo elettrico con il quale ha tentato di colpire i poliziotti. Nonostante la resistenza opposta, gli agenti sono riusciti a bloccarlo.

Sottoposto a perquisizione personale, l’uomo è stato trovato in possesso di un coltello da cucina della lunghezza di circa 40 cm, di un secondo coltello da cucina di circa 20 cm e un cavo elettrico di circa 1 metro.

Lo straniero, irregolare sul territorio nazionale, è stato deferito in stato di arresto per i reati di tentato omicidio, resistenza a pubblico ufficiale e porto ingiustificato di oggetti atti ad offendere; quindi, è stato condotto presso la Casa Circondariale di Ragusa, a disposizione della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Ragusa.