E’ in programma sabato 13 dicembre, a partire dalle ore 9,00 presso la sala conferenze del dipartimento di Prevenzione dell’Asp, in via Licitra, un confronto su strategie, vigilanza e misure contro infortuni e malattie professionali, dal titolo “Il Piano Regionale di Prevenzione 2020–25 in Edilizia e nella GDO: misure di contrasto alle malattie professionali e infortuni”.

L’incontro, organizzato con la collaborazione delle rappresentanze sindacali e delle associazioni del settore edilizio e della grande distribuzione, sarà un’importante occasione per approfondire le politiche regionali di prevenzione, i dati della vigilanza e le azioni mirate alla riduzione degli infortuni e delle malattie professionali.

La mattinata si aprirà con i saluti istituzionali della Direzione Strategica dell’ASP e del Direttore del Dipartimento di Prevenzione. Seguiranno gli interventi delle organizzazioni sindacali e delle associazioni datoriali. Per l’Ance è in programma il saluto del presidente, Giorgio Firrincieli. “Questa giornata rappresenta un momento fondamentale per il nostro settore. La sicurezza nei cantieri è un valore non negoziabile e richiede una collaborazione continua tra istituzioni, imprese e lavoratori. Il Piano Regionale di Prevenzione offre strumenti concreti e aggiornati: è nostro dovere recepirli, applicarli e contribuire a diffondere una cultura della prevenzione che tuteli sia la forza lavoro sia la qualità delle opere realizzate”.

Previsti gli interventi della Dott.ssa Stefania Dore, Responsabile S.Pre.S.A.L. ASP Ragusa che relazionerà su “I Piani Regionali della Prevenzione: strategie di intervento, vigilanza e prevenzione per edilizia e GDO-Logistica”; Dr. Luciano Perremuto, Coordinatore Servizi Ispettivi S.Pre.S.A.L. ASP Ragusa su “Caduta dall’alto in edilizia”; Dr. Francesco Buscema, TdP S.Pre.S.A.L. su “I dati della vigilanza”; Dott.ssa Rossella Occhipinti, Dirigente Medico S.Pre.S.A.L. su “Sorveglianza sanitaria efficace e rischio cancerogeno negli asfaltatori e nella GDO nel PRP 2020–2025”; Ing. Aldo La Rosa, Dirigente Ingegnere S.I.A. che parlerà di “Verifica e controllo delle macchine, attrezzature di sollevamento e impianti elettrici in edilizia e GDO-Logistica”.

L’evento è rivolto a professionisti, imprese, sindacati, RSPP, tecnici e a tutti gli operatori impegnati nella tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.