Modica – È stato presentato ufficialmente il nuovo, toccante video musicale del Modica Gospel Academy: “The Fear of the Lord”, di Tommy Walker. L’ensemble modicana, sotto la direzione artistica del Maestro Giorgio Rizza, ha scelto come scenario per questa produzione alcuni dei luoghi più iconici e suggestivi della città di Modica, patrimonio UNESCO. Le riprese si sono concentrate lungo la maestosa scalinata del Duomo di San Giorgio e all’interno della sua suggestiva Chiesa.

Il video non è una semplice esibizione musicale, ma un vero e proprio atto di adorazione corale. La performance del Modica Gospel Academy offre un’interpretazione profonda e spirituale, che intende superare i confini della musica per toccare le corde dell’anima.

“Pochissime formazioni corali al mondo, come la CBU University Choir (California) e il First Dallas Choir & Orchestra (Texas) – arrangiamenti di Cliff Duren – hanno realizzato versioni ufficiali di questo brano. La nostra, rappresenta un evento di rilievo nazionale, artistico e spirituale – dice il maestro Giorgio Rizza – . “The Fear Of The Lord” trae ispirazione da Isaia e dai Proverbi dove “il Timore del Signore” non indica paura, ma un profondo senso di rispetto, gratitudine e fiducia davanti al mistero di Dio.

Registrarlo nel Duomo di San Giorgio non è stato solo un privilegio artistico, ma un momento spirituale intenso. Le voci del coro hanno innalzato una preghiera solenne, passando dal raccoglimento all’esultanza, trasformando ogni nota in una proclamazione di luce e speranza. Ciò che ascolterete non è solo musica: è un cuore che si inginocchia e canta, un atto di fede, testimonianza e bellezza.

Un ringraziamento sincero a tutti i coristi del Modica Gospel Academy, a Salvo Puma (Pausa-Studio), Gianluca Tela (regia e montaggio) e, in modo speciale, a Don Michele Fidone per la calorosa accoglienza nel meraviglioso Duomo di San Giorgio”. Con questo progetto, si è voluto fondere la potenza del Gospel con la bellezza e la sacralità dei nostri luoghi. ‘The Fear of the Lord’ è un’espressione di fede, un inno che eleva lo spirito e valorizza l’impegno e la passione del Modica Gospel Academy.

Il video è ora disponibile sui canali ufficiali del Modica Gospel Academy e si propone come un veicolo culturale per portare l’eccellenza musicale e la ricchezza artistica della città all’attenzione di un pubblico più ampio. Frattanto il Modica Gospel Academy si prepara per un serie di concerti natalizi in provincia di Ragusa.

Ecco le date: